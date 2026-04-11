Pérdidas millonarias deja incendio en el barrio Medina en SPS

San Pedro Sula – Un fuerte incendio se registró este sábado en el barrio Medina, en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Miembros del Cuerpo de Bomberos tratan de controlar.

El siniestro ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona.

De acuerdo con información preliminar, enormes columnas de humo negro podían observarse desde distintos puntos de la ciudad, mientras las llamas consumían parte de una estructura comercial.

Según se informó, el siniestro inició en un local de venta de gas LPG, y el mismo ha consumido un negocio de pintura y tapicería.

Hasta el momento se descartan personas heridas o lesionadas en el siniestro, Un socorrista dijo que por el momento no se pueden precisar las cuentillas de las perdidas, pero si indicó que las mismas son millonarias. IR