Pérdida de granos en el IHMA fue “premeditada”, señala Artículo 19

Tegucigalpa– El presidente de la plataforma Artículo 19, Darwin Ponce, consideró que la pérdida de más de 100 mil quintales de maíz y frijoles en bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) pudo haber sido premeditada.

“Yo creo que esto fue premeditado. Dejaron esa reserva ahí para mantener los precios altos de los frijoles y beneficiar a algún sector que distribuye frijoles en el país”, declaró.

Ponce cuestionó que, pese a la magnitud del caso, todavía no existan responsables castigados por el deterioro de más de 70 mil quintales de maíz y 44 mil quintales de frijoles.

El dirigente pidió a las autoridades seguir el rastro del dinero para identificar a los responsables detrás de la pérdida de los granos.

“Síganle el rastro al dinero y va a dar usted con los delincuentes”, manifestó.

De igual manera, criticó que el tema pueda quedar en el olvido con el paso de las semanas y reiteró que deben deducirse responsabilidades tanto a exfuncionarios como a actuales autoridades que aseguraron que las reservas del IHMA se encontraban en buen estado. AD