Pequeños productores de camarón piden aprobación de decreto de subsidio y reactivación

Tegucigalpa – El representante de la Asociación de Pequeños Productores Camaroneros, Wilmer Cruz, solicitó este miércoles la aprobación de un decreto de subsidio y reactivación económica.

Comentó que ha solicitado al gobierno y al Congreso Nacional la aprobación de un decreto de readecuación y subsidio que conlleva la Ley de Reactivación Agrícola.

Cruz indicó que hay bastante negatividad de parte del gobierno, y que reclaman la oposición a un subsidio de deuda a este sector importante.

“De no dar ese subsidio, alrededor de 219 fincas de pequeñas y medianas productores no van a abrir porque no habrá fondos para pagar ni mucho menos para reaperturar estas unidades productivas”, advirtió.

Alertó que si no hay readecuación de la deuda y se otorga subsidio se perderán otros seis mil empleos en las fincas pequeñas de la industria de camarón.

El productor señaló que se requiere de 200 millones de lempiras para reaperturar las fincas. AG