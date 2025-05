Pepe Mujica, el mago de la palabra

Montevideo – Reflexivas y filosóficas, estratégicas y políticas, mordaces y polémicas. De tono irónico y jocoso o tan dulce como entrañable, José ‘Pepe’ Mujica pronunció durante entrevistas y sonados discursos cientos de frases que su estratosférica popularidad devino icónicas.

«Tengo una cosa: la magia de la palabra», dijo cuando, tras asegurar querer ser recordado como «un viejo loco», le consultaron si, con lo mucho que hizo en una vida en que pasó de guerrillero sometido a trece años de cárcel y torturas a presidente, no tenía más que decir sobre su legado.

Como las abejas polinizadoras que sobrevuelan por su famosa chacra -finca- en el Rincón del Cerro, las palabras de quien gobernó Uruguay entre 2010 y 2015 y alcanzó la fama global por su estilo de vida sobrio produjeron dulces mieles, pero también, muchas veces, clavaron el aguijón. Aquí reunimos 30 de sus frases más recordadas:

Reflexivas y entrañables

«¿Estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros? (…) El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre» (21/06/2012, discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, Río de Janeiro, Brasil).

«Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida y hasta nos financia en cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir» (24/09/2013, discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos).

«Piensen que la vida humana es un milagro. Que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida. Y que nuestro deber biológico es por encima de todas las cosas respetar la vida e impulsarla, cuidarla, procrearla y entender que la especie es nuestro nosotros» (24/09/2013, ídem a la anterior).

«No es bueno el consumo de droga, no hay que defender el consumo de droga, la drogadicción es un castigo. Hay que luchar, por el contrario, para que la gente no tenga adicción. La única adicción arriba de la Tierra que vale la pena es la del amor, las otras son para desgracia» (31/01/2014, sobre la regulación del consumo de marihuana impulsada en su mandato, en entrevista a RT, La Habana).

«Ni los grandes estados nacionales ni las transnacionales, y menos el sistema financiero, deberían gobernar el mundo. Necesitamos a la alta política entrelazada con la sabiduría científica en el poder, esa ciencia que no apetece el lucro, sino el porvenir. La inteligencia y no el interés en el mando» (20/09/2014, artículo para International Policy Journal).

«Cuando tú compras algo no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad» (2015, testimonio en el documental ‘Human’ de Yann Arthus-Bertrand).

«La política es una función, en mi humilde opinión, sagrada, porque es una necesidad antropológica de los seres humanos» (6/04/2019, en acto político por el 30 aniversario del MPP).

«Puede ser maravilloso para la especie humana si los robots trabajan para el confort de la humanidad ¿Quién dijo que el hombre es un animal trabajador? Aprendió a trabajar por necesidad. Lo poco que sé de los pueblos primitivos: trabajaban lo menos que podían, dos horas. Es irracional creer que el hombre es trabajador» (03/04/2023, entrevista a DW).

«No cometan el error de mi tiempo. Cuanto más desunidos, más dominados vamos a estar. Por lo tanto: estudiar, no perder el tiempo, cuidar la democracia. La democracia no es perfecta, está llena de defectos porque son nuestros humanos defectos, pero hasta hoy no hemos encontrado nada mejor. Por lo tanto es fácil perderla y difícil volverla a ganar. Tienen que cuidarla» (13/07/2023, discurso ante jóvenes en el 59 Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil, Brasilia)

«Transmitirle a las pibas y pibes de este país, a los jóvenes, que la vida es hermosa, que se gasta y se va. El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y si hay bronca, que la transformen en esperanza» (29/04/2024, conferencia de prensa en que anunció la detección de su tumor de esófago, Montevideo).

«Lo veo en la conducta de los animales. He visto teros empollando en otoño, un disparate. Las aves empollan en primavera porque sobran insectos. Observaciones grandes y chicas que están ahí en la vuelta ¡y lo que no nos podemos dar cuenta! Este es un problema muy serio, inagotable» (11/06/2024, sobre el cambio climático, en la presentación del libro ‘José Mujica. Otros mundos posibles’, Montevideo).

Estratégicas y políticas

«Estamos reaprendiendo, porque hasta la tumba se reaprende. No tenemos línea. No podemos tenerla porque nuestros cerebros están ignorantes… Muchos años sin nada. Y no venimos a llorar nuestros dolores (…), simplemente a dejar bien clarito que el puñado de viejos que van quedando tiene nítidamente claro que apenas es un palito que debe funcionar para que la colmena se aglomere en rededor: lo esencial no es el palito, sino la colmena» (17/03/1985, en el primer acto del movimiento guerrillero MLN-T tras su liberación)

«Permítanme un pequeño subrayado: educación, educación, educación y otra vez educación. Los gobernantes deberíamos ser obligados todas las mañanas a llenar planas como en la escuela escribiendo 100 veces debo ocuparme de la educación porque allí se anticipa el rostro de la sociedad que vendrá» (01/03/2010, en su discurso de asunción como presidente en el Palacio Legislativo, Montevideo).

«Nadie puede estar a favor del aborto como cuestión de principios, pero hay un cuadro de mujeres que se ve en la amargura de tener que tomar esa decisión (…) y ese mundo vive en la clandestinidad (…) ahí hay vidas que se pierden. Ponerlo arriba de la mesa legalizándolo nos da la posibilidad de obrar» (31/05/2013, sobre la legalización del aborto, en entrevista con TVE, Madrid).

«Parece que estamos descubriendo un fenómeno moderno, pero la realidad es que esto es más viejo que el agujero del mate. Hemos decidido aceptar la existencia de la realidad» (19/08/2015, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, aprobado en 2013 en Uruguay bajo su mandato, San José, Costa Rica)

«La política impone la necesidad de construir seres colectivos. Porque nuestra fuerza humana como individuos es la de una hoja al viento. Las luchas, las mejoras, los escalones de progreso en una sociedad dependen del hombre. Podemos estar conformes con filosofar en un café, pero construir caminos para una sociedad impone pagar el costo de construir voluntades colectivas de mucha gente» (20/06/2016, discurso en la Universidad de Oxford, Reino Unido).

«Ayer a la tarde me puse a leer el informe de la ONU sobre el cambio climático y después no pude dormir en toda la noche. Hay intereses que se ocuparon de despreciar y de ignorar lo que ya se dijo en (el protocolo de) Kioto hace más de 20 años (…) La ciencia le dice a la política lo que tiene que hacer, pero la política no le hace caso (…), no podemos alegar ignorancia. Hoy no es la ciencia la que falla, es la política» (2022, libro Semillas al viento: José Mujica).

Mordaces y polémicas

«¡No sea nabo!» (10/10/2003, cuando era senador, al periodista uruguayo Néber Araújo, durante una entrevista televisiva en el canal Teledoce: el más resonado ejemplo de una muletilla que volvió a usar en otros cruces con periodistas).

«Esta vieja (Cristina Fernández) es peor que el tuerto (Néstor Kirchner). El tuerto era más político. Esta es terca» (04/04/2013, en un micrófono abierto inadvertido, sobre la entonces presidenta de Argentina y su esposo, luego le pidió «sentidas disculpas», Sarandí Grande, Uruguay).

«(Los uruguayos) somos medio atorrantes, no nos gusta tanto trabajar» (30/05/2013, ante un grupo de empresarios españoles, Madrid).

«En la FIFA son una manga de viejos hijos de puta» (30/06/2014, a la prensa, sobre la sanción al futbolista Luis Suárez en el Mundial de Brasil, Montevideo).

«Ser presidente no es fácil y las negociaciones internacionales menos. Yo para venderle unos kilos de naranja a Estados Unidos me tuve que bancar a cinco locos de Guantánamo» (10/05/2016, en una charla, sobre el acuerdo con el país norteamericano para acoger a seis exprisioneros, Córdoba, Argentina).

«Le tengo gran respeto a (Nicolás) Maduro, pero eso no quita que le diga que está loco, loco como una cabra» (18/05/2016, a la prensa, sobre el mandatario venezolano).

«Es la cosa más linda entrar a un banco con una (pistola calibre) 45 así, todo el mundo te respeta» (2018, testimonio para el documental ‘El Pepe, una vida suprema’, de Emir Kusturica).

«A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad» (22/11/2018, a la prensa, sobre el ‘pacto de silencio’ de los represores de la dictadura uruguaya respecto a los detenidos desaparecidos, Montevideo).

«Esto se va a acabar cuando nos muéramos todos» (sin fecha exacta, sobre la búsqueda de verdad sobre los detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya, rectificada en mayo de 2024: ‘me equivoqué’).

«No hay que ponerse delante de las tanquetas» (01/05/2019, a la prensa, preguntado sobre los tanques de guerra que atropellaron manifestantes durante una protesta convocada por Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de que sus dichos fueran rechazados aclaró: «Lo que dije es que nunca hay que ponerse de frente a los tanques porque el que los maneja puede ser un loco (…) pero no estoy justificando nada, solo trato de educar a la gente»).

«Es bastante inútil el feminismo, porque creo que el machismo es un hecho y la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable, pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa» (20/12/2019, en entrevista al Semanario Voces).

«La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés dónde tenés la camisa» (20/12/2019, ídem a la anterior).

«Yo la respeto mucho a Carolina. Tiene un don a favor: es mujer, y están de moda» (7/11/2022, en entrevista a El Observador, sobre la entonces intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y su potencial para ser candidata a la presidencia por su fuerza política, repudiada por mujeres de su partido). JS