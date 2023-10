Pepe Lobo: No me he quedado ni con un cinco del erario público

Tegucigalpa – “Yo no me he quedado ni con un cinco del erario público”, aseguró este miércoles el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), luego que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, incluyéndolo a él y al expresidente Juan Orlando Hernández.

El exmandatario dijo inicialmente, durante una entrevista al canal televisivo HCH, que desconoce cuál es la acusación que se le hace, pero que enviará a su representante legal para que verifique la acusación.

Lobo Sosa indicó que todo lo que hizo durante su gestión presidencial ha sido dentro de las funciones constitucionales que le daba la investidura presidencial, por lo que si un funcionario como receptores de fondos, da otro giro, ya son otros los que tienen que resolver.

“Lamento mucho que este gobierno del socialismo democrático es un gobierno que está castigando a la gente como nadie lo ha hecho y si quieren hacer más de lo que hizo JOH con el tema de la persecución política, pues que sigan adelante”, apuntó.

Seguidamente advirtió que “el que mal anda, termina mal y el pueblo hondureño el 25 de noviembre va elegir un nuevo gobierno y tenga la garantía que el que se porta mal va para afuera”.

En medio de falta de consensos

Además, el expresidente señaló el hecho de que la noticia trasciende coincidentemente con el tema de la elección del Fiscal General y el Fiscal que Libre quiere imponer, un proceso que está estancado desde hace mes y medio ante la falta de consensos entre las fuerzas políticas.

Lobo Sosa también dijo que coincide con un anuncio que publicó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, los que dijo “son los mismos casos que manejó Luis Javier Santos en tiempo de Juan Orlando, que era el operador de él”, afirmó al agregar que “ahora es el operador de (Manuel) Mel Zelaya”.

En todo caso, Lobo Sosa aseveró que “estamos subordinados al mandato de la Ley, así que si me requieren, inmediatamente me presento”.

Para el exmandatario se convierte en objetivo, e insistió que como el operador que tenía JOH es el mismo que tiene Mel Zelaya, el fiscal Luis Santos, “tenga la garantía que es lo mismo, no le veo nada nuevo, son las mismas investigaciones del tiempo de JOH.

“Lo que yo hice en el marco de la ley”, expresó al afirmar que “yo ya tengo mi finiquito de mi gestión y también como persona”. VC