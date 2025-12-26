Pep Guardiola: «Rodri está mucho mejor»

Redacción deportes.- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dijo este viernes que Rodri Hernández está «mucho mejor» y dejó entrever que podría estar disponible para el partido de este sábado contra el Nottingham Forest.

«Rodri está mucho, mucho mejor. Si estará disponible o no, lo decidiremos» este viernes, señaló el entrenador español sobre su compatriota y Balón de Oro en 2024, que está de baja por lesión desde hace casi dos meses.

Sobre Jéremy Doku y John Stones, informó de que «todavía no están, pero pronto volverán», y mostró sus condolencias al Nottingham Forest tras el fallecimiento el jueves del exjugador John Robertson, leyenda de ese club, y a su familia.

Guardiola expresó su pesar por la pérdida de «alguien tan importante para la historia y el legado» del Nottingham Forest.

El entrenador español elogió a su rival de este sábado: «Es un equipo que ha invertido mucho en los últimos años tras ascender a la Premier League. Son un equipo realmente bueno».

Sobre su jugador Ryan Cherki, que ha destacado en los últimos partidos del City, afirmó que es «increíblemente talentoso», pero apostilló: «No se trata solo de Cherki, quiero que todos sobresalgan, pero conozco las fortalezas y debilidades de los jugadores porque estoy con ellos, estamos con ellos todos los días, y cada consejo, comentario y sugerencia tiene como objetivo ayudarlos a ser cada vez mejores».

El City es segundo en la Premier League con 37 puntos, dos menos que el Arsenal.

«Bueno, el mejor lugar para estar es en la cima, y todavía no estamos ahí», admitió Guardiola, que reconoció que en el mercado de fichajes de enero «todo puede pasar». EFE/ir