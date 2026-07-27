Penalista señala que la OABI arrastra problemas de administración y pide deducir responsabilidades

Tegucigalpa – El abogado penalista Jaime Rodríguez cuestionó la gestión histórica de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), al considerar que desde su creación la institución ha enfrentado serios problemas administrativos que han afectado el manejo de bienes asegurados y la administración de sociedades mercantiles bajo su custodia.

Afirmó que la OABI «nació con metástasis», al señalar que desde sus inicios ha sido objeto de constantes cuestionamientos por la administración de bienes muebles e inmuebles, obras de arte, vehículos y empresas que fueron aseguradas por el Estado.

Rodríguez sostuvo que uno de los principales problemas ha sido el nombramiento de personas sin el perfil técnico adecuado para dirigir la institución.

A su juicio, aunque un abogado puede ocupar el cargo, es indispensable que esté acompañado por un equipo de especialistas en administración de empresas con experiencia en el manejo de activos y sociedades mercantiles.

Indicó que la actual dirección de la OABI tiene el reto de rodearse de personal capacitado para corregir las deficiencias que, según dijo, han provocado que al momento de devolver bienes asegurados a sus propietarios, estos aparezcan deteriorados, desaparecidos o en condiciones distintas a las que tenían cuando fueron incautados.

Asimismo, consideró que deben deducirse responsabilidades contra quienes administraron incorrectamente los bienes bajo custodia de la institución, al advertir que la falta de sanciones solo perpetuará las irregularidades.

«Todo funcionario sabe que al asumir un cargo tiene derechos, pero también obligaciones, lo correcto es recibir un inventario detallado y entregar exactamente los mismos bienes al finalizar su gestión», expresó, al tiempo que calificó como un «relajo» la forma en que, según él, se ha manejado históricamente la administración de estos activos.

El profesional del derecho apuntó que el país cuenta con un marco legal suficiente para el funcionamiento de la OABI, pero insistió en que el principal problema radica en la designación de personas que no reúnen el perfil idóneo para administrar bienes y empresas, especialmente considerando que muchos de estos activos se encuentran en el interior del país y requieren supervisión permanente. IR