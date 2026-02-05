Penalista Duarte se pronuncia a favor que el pleno tome decisiones administrativas en la CSJ

Tegucigalpa – El diputado penalista Marlon Duarte se pronunció a favor que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tome decisiones administrativas como remoción, nombramiento y cancelación de personal en ese poder del Estado, pero para ello debe existir una normativa que los autorice.

Lo anterior ante la situación actual que le da poderes absolutos al titular del Supremo para tomar decisiones que muchas veces son ejecutadas sin tomar en cuenta la opinión de la mayoría del pleno.

Se pronunció a favor para que las decisiones de remoción, nombramientos, cancelación de personal jurisdiccional, así como personal administrativo se tendría que llevar por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

“Así como las decisiones jurisdiccionales, cuando no hay unanimidad en la sala, pasan al pleno de la corte, se deciden por mayoría. Por lo tanto, el pleno de la corte, por mayoría debería de tomar las decisiones que van encaminados al mejoramiento a la institucionalidad. Creo que nadie tiene ninguna objeción si las cosas son enmarcadas en derechos”, arguyó.

Recordó la mala experiencia del Consejo de la Judicatura, desde donde se tomaron decisiones administrativas que no dejaron una buena imagen al Poder Judicial. “Creamos una institución que a pocos días, a pocos meses de haber sido nombrado ya se escuchaban esas grabaciones, buscando favores, inclusive favores sexuales, por lo que yo siempre he dicho si a un tonto le da a poder más tonto se va a volver, el dinero y el poder no es para cualquiera, entonces nos salió mal ese tipo de situación”, dijo

El abogado Marlon Duarte.

Continuó que lo anterior dejó ese vacío que da el poder a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que hay que regularlo, pero eso lo tiene que decidir, ya sea el Congreso mediante una ley o la propia Corte Suprema de Justicia a través del pleno de los magistrados.

Duarte insistió que el Congreso Nacional es el facultado para la promulgación de una ley. “Si el Congreso Nacional en este momento emite un decreto legislativo que le dé la publicación correspondiente y que entra en vigencia en el momento que el Congreso lo establezca, pues el Congreso le va a quitar atribuciones no solamente a cualquiera director o ministro, a cualquier persona que ostente algún cargo público y lo tiene que cumplir a cabalidad”.

Sin embargo, citó que la CSJ podría tomar la decisión en pleno de formar una comisión que se encargue de la del nombramiento, remoción, de cualquier personal administrativo jurisdiccional. JS