Penalista cuestiona reformas penales y urge a fortalecer investigación ante ola de violencia en Honduras

Tegucigalpa – La abogada Ritza Antúnez advirtió que las reformas penales y el aumento de las penas no representan una solución efectiva para combatir la criminalidad en Honduras, al tiempo que señaló que el enfoque debe centrarse en el fortalecimiento de los procesos de investigación.

“Las reformas jamás van a solventar el tema de la criminalidad. Históricamente, el incremento de penas no ha sido un disuasivo de las conductas criminales”, afirmó la profesional del derecho y subrayó que la clave radica en desarrollar investigaciones sólidas que permitan presentar casos debidamente sustentados ante los tribunales.

Antúnez explicó que la falta de capacidad investigativa provoca que muchos procesos judiciales no prosperen. “Cuando la Fiscalía no cuenta con los elementos suficientes, los casos deben resolverse conforme a derecho, lo que implica en muchos casos la absolución de los imputados”, indicó.

En ese contexto, enfatizó la necesidad de capacitar a los cuerpos de investigación y dotarlos de recursos técnicos y logísticos adecuados para enfrentar la criminalidad de manera efectiva.

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Situación se sale de control

La jurisconsulta también expresó preocupación por el incremento de la violencia en el país, señalando que hasta la fecha se contabilizan aproximadamente 12 masacres, lo que evidencia, a su criterio, una situación que se ha salido del control de las autoridades.

Ante este panorama, consideró que la Secretaría de Seguridad debe replantear su estrategia. “Ha faltado una estrategia clara en el tema de seguridad. La función principal de esta institución es garantizar la seguridad de la sociedad, lo cual impacta directamente en la estabilidad del país”, sostuvo.

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Consultada sobre una posible destitución del ministro de Seguridad, Antúnez evitó pronunciarse en ese sentido, argumentando que desconoce el contexto completo de las acciones gubernamentales. No obstante, señaló que es urgente revisar y rediseñar las políticas de seguridad en el país.

Hizo un llamado a convocar de manera inmediata al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), integrado por representantes de los tres poderes del Estado, para construir un plan integral. “Es urgente que se reúnan y, con un enfoque multidisciplinario, diseñen una estrategia que permita reducir las masacres y las muertes violentas”, concluyó. JS