Pena perpetua a menores en El Salvador «contradice» estándares internacionales, señala HRW

San Salvador – La reforma a la Ley Penal Juvenil, aprobada el jueves en El Salvador y que permite la prisión perpetua para los menores de edad «contradice» estándares internacionales, señaló este viernes la directora de la División de las América de la organización Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó un paquete de reformas penales, incluida una que habilita la cadena perpetua para los menores de edad, esto luego que se ratificara un cambio a la Constitución para permitir dicha pena para violadores, homicidas y terroristas (pandilleros).

La reforma a la Ley Penal Juvenil establece en el artículo 8 que «el menor que cometiere un hecho tipificado como delito o falta de acuerdo a la legislación penal» solo podrá ser sometido a las siguientes medidas y penas: pena de prisión perpetua».

Goebertus apuntó en un mensaje en X que, según lo aprobado, la prisión perpetua podría ser revisada tras 25 años de pena, lo que «contradice estándares internacionales, ya que las penas para niños deben ser sustancialmente más cortas y ofrecer oportunidades reales de reinserción».

Indicó que «es la última de una serie de reformas que representan graves retrocesos al régimen penal juvenil, incluyendo la posibilidad de encarcelar a niños con adultos y el endurecimiento de penas».

Según el decreto legislativo aprobado, «la incorporación de la pena de prisión perpetua en el régimen penal juvenil mantiene su compatibilidad con estándares constitucionales internacionales en materia de derecho de la niñez, al establecer la revisión obligatoria de la pena conforme a la dispuesto al Código Penal, garantizando la evaluación periódica del pronóstico individualizado de reinserción social y evitando la imposición de sanciones irrevisables contrarias al principio de resocialización de la pena y al interés superior del menor».

La reforma a la ley juvenil fue parte de una serie de cambios a otras leyes contempladas al Código Procesal Penal, a la Ley Contra Actos de Terrorismo y Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres para homologarlas con la nueva redacción de la Carta Magna.

El Congreso ratificó el jueves una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y organizaciones terroristas impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Esta reforma fue avalada una semana después de que se aprobó la iniciativa, respaldada en una reforma a la Carta Magna que permite cambios exprés en una misma legislatura. JS