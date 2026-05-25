Pelotero Wander Franco, de nuevo hallado culpable de abuso sexual, pero no irá a prisión

Puerto Plata (República Dominicana) – Un tribunal de apelación de la República Dominicana declaró este lunes al beisbolista dominicano Wander Franco penalmente responsable de abusar sexualmente de una menor de edad, pero lo eximió de ir a prisión.

La decisión fue adoptada por la Corte de Apelación de Puerto Plata (norte), que, sin embargo, condenó a diez años de prisión a la madre de la menor por explotación sexual y comercial y lavado de activos.

El pelotero de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas en EE.UU. fue condenado en junio pasado en primera instancia a dos años de pena suspendida por cargos de abuso sexual y psicológico por mantener relaciones sentimentales con una menor de edad, pero la sentencia fue apelada por el Ministerio Público.

En aquella ocasión, el Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata dictaminó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor con la que sostuvo un noviazgo «consentido».

La Fiscalía recurrirá la sentencia

El Ministerio Público adelantó que apelará el fallo, y defendió las pruebas presentadas en el juicio, en el que presentó contras los acusados, pruebas «claras, contundentes y plenamente vinculantes», según afirmó en un comunicado.

Asimismo, aseguró que durante el juicio «probó su acusación y la probó más allá de toda duda razonable». al tiempo que acusó a las defensas de «limitaron a montar un teatro argumentativo con el único propósito de intentar confundir» al tribunal.

En su fallo de ese lunes, el tribunal ordenó el decomiso de bienes que les fueron incautados a la madre de la menor, incluyendo un solar con una extensión de 600 metros cuadrados, un vehículo de 2023, así como 68.500 dólares y 800.000 pesos (unos 13.000 dólares).

Asimismo, equipos celulares y todos los valores colocados en la cuenta de la madre de la víctima, que fueron inmovilizados por el Ministerio Público en virtud de una orden especial y autorización judicial. JS