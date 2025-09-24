Pellegrini introduce cuatro cambios en su estreno en Liga Europa

Sevilla (España)- El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha introducido cuatro cambios en su once respecto al duelo liguero de la pasada jornada ante la Real Sociedad en el estreno de su equipo en Liga Europa ante el Nottingham Forest inglés en el estadio de La Cartuja.

Además de las rotaciones derivadas de la gestión de cargas de la plantilla, el once de Manuel Pellegrini está, sobre todo, condicionado por las bajas por lesión del lateral diestro Héctor Bellerín, convaleciente de un proceso febril, y los centrales Marc Bartra y Diego Llorente, con sendas lesiones musculares que los mantendrán en el dique seco hasta después del próximo parón liguero.

El Betis sale a La Cartuja con un once formado por Pau López, Ángel Ortiz, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo, Amrabat, Altimira, Antony, Lo Celso, Ez Abde y Bakambu.

Por su parte, el Nottingham Forest alinea a Sels, Williams, Milenkovic, Morato, Zinchenko; Sangaré, Gibbs-White, Douglas Luis, Anderson, Hudson e Igor Jesús. EFE/ir