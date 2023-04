Pellegrini: «El Barcelona no tiene debilidades; es líder con mucha ventaja»

Sevilla.– Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Betis, ha manifestado este viernes en rueda de prensa que el Barcelona, su rival de mañana, «no tiene muchas debilidades» y «es el líder con mucha ventaja y apenas le hacen goles», por lo que «habrá que estar pendiente de los grandes jugadores que tiene».

Pellegrini insistió en «la idea de siempre» cuando tiene enfrente a «estos grandes equipos como el Barcelona o el Real Madrid», ante los que «puede perder porque ellos sean mejores» pero «no por ser mediocres o no jugar conforme a la capacidad» del Betis y «por esa ambición siempre» se pone «el objetivo de la Champions».

El técnico santiaguino informó de la baja para mañana del delantero Borja Iglesias, quien «tiene un golpe desde hace un par de semanas que se le recrudeció en el último partido y no está en la lista», en la que, por seguir lesionados, «faltan también Youssouf Sabaly y Víctor Ruiz», ausentes ya en la pasadas jornadas.

Por el contrario, Manuel Pellegrini anunció la vuelta a la convocatoria del delantero Juanmi Jiménez, autor la temporada pasada del gol del triunfo en el Camp Nou, quien «estuvo parado con un proceso febril cuatro o cinco días pero ya está capacitado para jugar».

El preparador bético no se inquieta por las derrotas recientes ya que considera que «el equipo está bien a pesar del bache de resultados en los últimos partidos» y destacó la «temporada regular» del Betis «pese a que hay gente que piensa que está capacitado para ganar todos los partidos, pero enfrente hay rivales que juegan bien», aunque sí echa en faltan «los puntos contra el Cádiz» y admite «momentos en los que ha faltado creatividad».

«Llevamos toda la temporada en posiciones europeas y ojalá lo logremos por tercera vez después de haber disfrutado tantos meses. La lucha del Betis no es por la Champions. Hay presupuestos de Champions y presupuestos que no son para eso. La política del club no va a cambiar por no estar en la Champions, no es una obsesión», concluyó Pellegrini. EFE

(ir)