Pellegrini califica al Atlético como «un rival grande que se ha reforzado mucho»

Sevilla.- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha comentado este sábado que el Atlético de Madrid, al que se miden el domingo en el estadio Benito Villamarín, «es un rival grande, que se ha reforzado mucho y con un entrenador -el argentino Diego Simeone- que le ha dado su sello».

Frente a los colchoneros, al que el Betis sólo ha ganado una vez en los doce años que lleva Simeone en su banquillo, Pellegrini opondrá «un estilo más directo, más que antes cuando había jugadores que manejaban los tiempos», ya que sus bajas en el centro del campo lo obligan a jugar con dos puntas y «en función de los jugadores disponibles ahora».

Entre ellos, figura el ariete congoleño Cedric Bakambu, que sufrió una contractura en el partido europeo del jueves en Sevilla ante el Copenhague 1-1) pero que «está en condiciones de entrar en la lista de convocados para mañana», aunque ignora «cuánto rato podrá jugar», desveló el chileno en la comparecencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca.

«Siempre he dicho que al final lo que marca la diferencia son los rendimientos individuales de los jugadores en el terreno de juego, por encima del sistema. Seguimos buscando fórmulas de mantener nuestro estilo de juego, independientemente del rival contra el que juguemos, con ciertos matices o variables», añadió el técnico santiaguino.

Manuel Pellegrini aún no está «pensando en lo que hará el club» en el mercado de enero porque no cree «que sea un momento de dar una opinión respecto a la plantilla», ya que ésta «varía de semana en semana por las bajas y lo importante es centrarse en los jugadores que están para cada partido».

Así, el preparador bético no se plantea un posible regreso del defensor italiano Luiz Felipe Ramos, que trata de desvincularse del Al-Ittihad saudí, porque «mientras las cosas no puedan realizarse», no le «gusta hablar de ellas», si bien no dejó de ponderar «lo mucho que aportó» el central de origen brasileño.

Pellegrini, por otra parte, espera que los «dos puntos perdidos» el jueves frente al Copenhague en la Liga de Conferencia «no sean decisivos para la clasificación», aunque recordó que «jugar tres competiciones desgasta mucho», sobre todo cuando el encadenamiento de partidos es «de jueves a domingo». EFE/ir