Pedro Sánchez felicita a Nasry Asfura y reafirma el compromiso de cooperación de España con Honduras

Tegucigalpa- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Castejón, felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, tras su victoria en las elecciones generales.

A través de un mensaje oficial, el mandatario español expresó su reconocimiento al nuevo jefe de Estado hondureño y reiteró que España continuará fortaleciendo los lazos de cooperación bilateral, con el objetivo de impulsar el desarrollo y ampliar las oportunidades entre ambas naciones.

España felicita al nuevo Presidente de Honduras, Nasry Asfura, y le expresa su total disposición a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno de Honduras.



“El Gobierno de España seguirá trabajando junto a Honduras para profundizar una relación basada en la cooperación, el diálogo y el desarrollo compartido”, señala el mensaje, en el que también se destaca la importancia de mantener una relación sólida y constructiva.

El pronunciamiento de Pedro Sánchez se suma a los numerosos mensajes de felicitación provenientes de la comunidad internacional, reflejando el interés de España en la estabilidad democrática y el progreso económico y social de Honduras, en el marco de su histórica relación bilateral.LB