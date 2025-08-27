spot_imgspot_img
Farándula

Pedro Pascal desempolvaría el romance gay ‘De Noche’ tras la salida de Joaquin Phoenix

Por: EFE

Los Ángeles (EEUU) – El actor de moda en Hollywood, el chileno Pedro Pascal, desempolvaría el drama gay ‘De Noche’, película que podría protagonizar y que fue cancelada el año pasado después de que Joaquin Phoenix abandonara el proyecto cinco días antes del comienzo del rodaje.

Pascal se uniría a Danny Ramírez, quien originalmente estaba vinculado a este proyecto, que relata el drama de dos hombres enamorados que abandonan Los Ángeles para irse a vivir a México, según informó este miércoles el medio especializado Deadline.

La revista Variety informó por su parte que el actor está considerando unirse al elenco de esta cinta, que tiene previsto estrenarse a finales de este año en México, donde ocurrirá gran parte de esta historia, dirigida por Todd Haynes.

Pascal resucita así un proyecto que iba a ver la luz el año pasado con la estrella Joaquin Phoenix (‘Joker’) de protagonista, pero cinco días antes de comenzar el rodaje decidió abandonar el proyecto, cuyo inicio quedó entonces en el aire. EFE

spot_img
spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024