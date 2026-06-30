Pedri: “Se va a ver una mejor versión de mí”

Chattanooga (EEUU) – Pedri González (Tegueste, Tenerife, 2003). ‘Pedri Potter’, le apodó Luis Enrique. Su mejor truco, “esconder el balón”. Por sus botas pasa el fútbol de la selección española. Él tiene la varita. Promete una “mejor versión” suya y del equipo a la vez que contesta a las críticas en una entrevista con EFE. “Parece que perdimos los tres partidos porque dicen que nadie está bien”, asegura.

Pedri asegura que si pudiera cambiarse por un compañero para vivir un partido sería Lamine Yamal. “Esos regates…”. A su compañero de selección y club le ve “divertirse” tras la lesión y “maduro” para lidiar con la presión, esperando que lleguen las grandes noches del Mundial. “Le encantan los partidos grandes, no se esconde”.

Pregunta (P): ¿Cómo está el equipo después del partido contra Uruguay?

Respuesta (R): Estamos bien. Con ganas de afrontar los dieciseisavos y de seguir mejorando. Sabemos que tenemos mucho margen de mejora para encontrar nuestra mejor versión. Fue un partido duro. De golpes y patadas. Sabíamos que iba a ser intenso. Tuvimos esas dos bajas (Yeremy Pino y Nico Williams) que ojalá se recuperen pronto para que nos puedan ayudar.

P: ¿Cómo está usted físicamente?

R: Muy bien. El otro día, que el estadio no es cerrado, se nota el calor y la altura. Pero me encuentro bien, con ganas de seguir disfrutando, jugando y de llegar a la final. Siempre que juego o en los entrenos y hace mucho calor se me ponen las mejillas rojas, pero la verdad es que estoy bien. Con ganas de seguir jugando.

P: ¿Se siente bien, con chispa?

R: Es verdad que los primeros partidos del Mundial siempre cuestan. Ahora me encuentro un poco mejor y a partir de ahora irá a mejor. Y se va a ver una mejor versión de mí en lo personal y del equipo.

P: ¿Le ayuda jugar más al lado de Rodri (Hernández)?

R: Sí, me siento más cómodo cuando juego en esa posición más retrasada en el campo. Pero decide Luis -de la Fuente, el seleccionador- y si me toca jugar más arriba lo haré lo mejor posible, pero donde me siento más cómodo es atrás.

P: ¿Le gusta más por ver el fútbol de cara? La mayoría de rivales les esperan atrás…

R: Es raro que un equipo tenga la ambición de querer apretarnos. Uruguay iba hombre a hombre, el estilo de (Marcelo) Bielsa, y lo hizo diferente. Pero contra nosotros nos encontramos bloques bajos y ver el fútbol de cara te hace estar mejor, tocas más balón, estás más en contacto con el juego del equipo.

P: Un plan que apunta a repetir Austria…

R: Parece que sí. Todavía tenemos que analizarlo bien y ver qué partido creemos que nos van a plantear. Pero sí, son una selección que viene apretando arriba, con mucha ambición en ese sentido y creo que van a venir arriba.

P: Rodri está recibiendo críticas. Usted que juega cerca de él. ¿Cómo le ve?

R: Ninguno aquí tiene un Balón de Oro, así que está claro que se lo ha ganado. Va a seguir mejorando. No veo tan mal los partidos que hace como dice la gente fuera, pero son cosas que pasan. A veces te llegan cosas y parece que perdimos los tres partidos porque dicen que nadie está bien, que nadie encontró su nivel… pero sabemos que tenemos que mejorar y vamos a hacerlo.

¿Una final España-Argentina?

P: Habla de mejorar. España llegaba como una de las grandes favoritas antes del torneo. Después de la fase de grupos, ¿piensa que España sigue ahí?

R: Sí, nosotros seguimos con la misma mentalidad de intentar llegar a la final. Ahora no hay margen de error y tenemos que mejorar para ganar los partidos.

P: Visto el cuadro… ¿le gustaría una final con Argentina por Leo Messi?

R: Sí, sobre todo porque indicaría que llegamos a la final los dos -ríe-. Sería una buena noticia, me encantaría. Ahí desearía que la perdiese, pero sería una final muy bonita para mí.

P: Sería una final con Julián Alvarez, que suena para el FC Barcelona. ¿Es el perfil de delantero para el Barça?

R: Jugar en el Barça es complicado porque siempre tienes que buscar un jugador de fútbol de toque, pero en un delantero si hace goles y es referencia… Te pueden servir muchos delanteros. En el Barça siempre se pide que tenga buen pie, que sepa jugar… pero hay delanteros que han marcado muchos goles y lo increíble de ellos no eran los pies y sí rematar balones.

P: En la Eurocopa 2024, España se caracterizó por un juego de bandas potente. Sin Nico, Yeremy, Víctor Muñoz, Lamine Yamal volviendo… ¿Cómo les afecta esto?

R: En la Eurocopa tuvimos a Nico y Lamine Yamal muy abiertos en banda y hacíamos el campo grande. Ahora hemos tenido lesiones, cosas que pasan en el fútbol. Y tenemos que intentar cambiar. El perfil de (Álex) Baena no es el de un extremo que va al espacio, juega más al pie y metiéndose por dentro, pero te tienes que adaptar. Sabemos que aunque no tengamos a esos dos extremos, Baena lo hace muy bien, marca goles y tenemos que adaptarnos.

Jóvenes valores

P: ¿Cómo está viendo a Lamine Yamal?

R: Lo veo bien, con ganas. Está muy enchufado, muy rápido. Casi no se le nota que viene de una lesión. Me gusta verlo así porque hay gente que se lesiona y pierde un poco la confianza en arrancar y en jugársela, y él no. Él se divierte y ojalá esté sano mucho tiempo.

P: Usted es joven también, pero Lamine Yamal con 18 años está en el foco. Si piensa en lo que vivió usted cuando llegó al Barça, ¿cómo asimilaría lo que está viviendo Lamine Yamal?

R: Lo veo muy maduro. Es otra dimensión a lo que viví yo, la suya es más grande. Lo veo maduro, muy tranquilo. Lo que le interesa a él es jugar, divertirse. Le encantan los partidos grandes, no se esconde y es lo que tiene que hacer. Disfrutar del fútbol y de su vida, que cambió de un momento para otro y que se adapte a la nueva vida que tiene y la disfrute.

P: Usted quería ser como Andrés Iniesta, pero los niños ya quieren ser como Pedri. ¿Qué siente cuando ve cómo corean su nombre y sus camisetas por la calle?

R: Es bonito. Te da mucha fuerza para seguir trabajando, como motivación. Es bonito ver a la gente por la calle tu camiseta, que te coreen en el estadio… te da mucha fuerza y te enorgullece.

P: Volviendo a la Eurocopa 2024. Se lesionó en cuartos. ¿Afronta este Mundial 2026 con más ganas aún por esa lesión que le hizo no jugar en las instancias finales?

R: Me tocó vivirlo de una manera que no quería, pero son cosas del fútbol. Un golpe me dejó fuera. Esta fase final la vivo con esa espinita de llegar hasta el final y ojalá este Mundial termine como la Eurocopa y esté yo dentro del campo.

Aprender y mejorar

P: ¿Le ha cambiado en algo las lesiones?

R: Sobre todo, de cada lesión aprendes una cosa. Cuando ves el fútbol desde fuera es muy diferente a cuando estás dentro. Te paras a pensar por qué el equipo está jugando mal, que a veces desde fuera es más difícil verlo. Encontré una manera de entrenar que me va mucho mejor, con gomas, estiramientos… antes no lo hacía y ahora sí y me va muy bien. Nunca sé si las lesiones eran por no hacer eso, nunca se sabrá, pero es entender tu cuerpo y encontrar estabilidad.

P: A nivel futbolístico, ¿en qué se centra ahora para añadir a su juego?

R: Todo -ríe-. En el control del juego, en llegar al área… hay cosas que a veces digo “¿por qué no tiré si tenía tiro?”. Hay muchas cosas. Intento ver mis partidos repetidos para mejorar.

P: Es usted muy futbolero, ¿en qué centrocampista se fija ahora?

R: Sí, intento ver partidos aquí del Mundial, de la Liga, de la Premier en casa… Y por decirte un jugador que destaca, Vitinha. Entiende muy bien el juego, pierde muy pocas pelotas, aunque no lo parezca está todo el día corriendo, no para de moverse. Es un jugador top.

P: Usted también es de los que corre mucho…

R: Sí, mi padre me dijo una cosa desde pequeñito: “si no te salen las cosas, corre para el equipo”. Y eso intento hacer. Hay que correr con cabeza, claro -ríe-, pero intento trabajar para el equipo.

P: Un compañero y amigo suyo, Ferran Torres, está recibiendo críticas por las oportunidades falladas. ¿Cómo le ve?

R: Bien, tranquilo. Cuando fallas ocasiones estás deseando que entren. Yo le dije el otro día que lo importante es tenerlas, que cuando las creas, aunque sea por pesado, va a entrar el balón. Estoy seguro de que si sigue haciendo lo mismo le van a entrar y nos va a dar muchas alegrías.

P: Luis Enrique le bautizó como ‘Pedri Potter’. ¿Cuál consideraría que es su mejor truco?

R: Esconder el balón. EFE