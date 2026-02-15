“Pediremos a sociedad civil que acompañe la gestión de Copeco”: Reinaldo Sánchez

Tegucigalpa – El recién nombrado ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Reinaldo Sánchez, llegó este sábado a supervisar las instalaciones de la institución.

“Es una inmensa tarea la que tenemos enfrente como equipo para recuperar muchas cosas que deben estar a disposición del pueblo hondureño en distintos momentos”, sostuvo Sánchez.

Añadió que solicitarán a la Sociedad Civil que acompañe la gestión de Copeco.

Indicó que junto al viceministro Nelson Marquez analizaron las diferentes unidades que tiene la institución.

Sostuvo que el lunes sostendrá una reunión con cada una de las unidades para empezar a buscar los mecanismos que van a imponer ya que se acerca la Semana Santa y la prevención de los incendios forestales.

Dijo que el cambio climático es constante y se debe de trabajar con esos cambios y gestionar todos los riesgos para poder alertar las emergencias.

“Vamos a visitar alcaldías que tienen mayor impacto con la sequía, asimismo ante la cercanía de la Semana Santa y trabajar en conjunto todos los sectores de la sociedad”, apuntó. IR