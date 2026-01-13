Pedir recuento de votos es despropósito, irreverencia, ilegalidad y falta de patriotismo: Exfiscal Rosa Bautista

Tegucigalpa – El excanciller y exfiscal de la República, Leónidas Rosa Bautista dijo este martes que para el pueblo hondureño, la serie de acciones que se han dado durante el desarrollo del proceso electoral “que ha venido siendo torpedeado por el Partido Libertad y Refundación (Libre) o por lo menos por sus dirigentes, desde el poder Ejecutivo, la jefatura de las Fuerzas Armadas y del Congreso Nacional en una intención de que no hubiesen elecciones”.

No obstante, a estas alturas, para el también Exfiscal General de la República, el camino es tan corto y la opinión pública generalizada que los hondureños están listos para una transición democrática y positiva del poder.

“El pueblo hondureño está claro, ha entendido perfectamente cuál es el sistema electoral hondureño, este tema de voto por voto como una exigencia posterior a unas elecciones que fueron declaradas masivas, transparentes no solo por el pueblo hondureño, también por la comunidad internacional”, destacó.

Ante las acciones de Libre, Rosa Bautista “la única posibilidad que existe de poder atentar contra ese resultado en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) sería que hubiese una evidente, probada irregularidad o inconsistencia en el acta respectiva individualizada, es decir, el hecho de que a mí se me ocurra que después de que han pasado las elecciones voy a pedir que me cuenten los votos es un despropósito, una irreverencia, una ilegalidad y una falta de patriotismo”, dijo.

Rosa Bautista hizo estas aseveraciones basado en que los hondureños fueron testigos del conteo público de votos el día de las elecciones a nivel nacional.“En ese sentido creo que todas esas incidencias que se han dado no han sido más que actuaciones inconstitucionales fuera del marco de la ley y no digamos hasta concluir con este despropósito de irregularidad de traición a la patria que comete una supuesta reunión de un órgano legislativo espurio en el cual pretende tomar la decisión que se cuente voto por voto”, expresó. VC