Pausada elección de vacantes de CNE y TJE; proceso podría declararse desierto, advierte exmagistrado 

Tegucigalpa- El proceso de elección de las vacantes en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral permanece estancado en el Congreso Nacional debido a la falta de consensos políticos y de votos entre las distintas fuerzas representadas en el Legislativo, según la apreciación del exmagistrado del CNE, Denis Gómez.

Gómez, estimó que el tema de los autopostulantes para integrar el TJE y el CNE se ha detenido porque “no existen los votos” y porque actualmente se desarrollan negociaciones políticas en torno a los nombramientos.

“El proceso de las vacancias y de las eventuales ausencias en el CNE se ha detenido”, afirmó Gómez, quien además consideró que la elección podría prolongarse hasta el mes de agosto.

El exfuncionario advirtió que también existe la posibilidad de que el proceso sea declarado desierto, tal como ocurrió en ocasiones anteriores. Recordó que cuando Roberto Herrera Cáceres estaba al frente del Conadeh, él fue propuesto para integrar el IAIP, se realizaron audiencias públicas y posteriormente el proceso fue suspendido por falta de votos. “Después eso lo habían declarado desierto porque no había votos para elegir y posteriormente eligieron a otras personas”, expresó.

Asimismo, Gómez señaló que es poco probable que alguna representación recaiga nuevamente en el partido Libre y cuestionó que las discusiones actuales estén enfocadas más en una recomposición de poder que en aspectos técnicos relacionados con el sistema electoral.

Por otra parte, criticó que no se esté avanzando en verdaderas reformas electorales, sino que lo que hay es un juego, una recomposición de poder y la Comisión Electoral no está planteando ningún tema técnico. LB