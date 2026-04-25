Paulo Dybala vuelve a jugar tras tres meses de baja

Roma.– El argentino Paulo Dybala, atacante del Roma, regresó este sábado a los terrenos de juego en el partido ante el Bolonia tras tres meses de baja por una lesión en la rodilla izquierda, entrando en el minuto 75 y disputando el tramo final del encuentro, que concluyó con victoria romana por 0-2.

El delantero se perdió catorce partidos oficiales desde que una molestia en la rodilla izquierda, por la que fue sometido a una artroscopia que evidenció una afectación del menisco externo, le mantuvo fuera de los terrenos de juego desde el pasado 25 de enero, en el partido frente al Milan.

El argentino, que entró en la convocatoria para el 1 de marzo ante el Juventus de Turín en la Serie A, aunque sin minutos, intentó probarse anteriormente en un entrenamiento que tuvo que abandonar al seguir aquejado, hasta que esta semana se reincorporó al grupo.

La ‘Joya’, que estrenó paternidad recientemente, priorizó un proceso de recuperación más lento de lo esperado antes de volver a competir al máximo nivel, con el objetivo de evitar recaídas en una temporada ya marcada por varias interrupciones.

El mediapunta zurdo acumuló 17 partidos de la Serie A sin jugar en toda la temporada por problemas físicos.

Dybala, que está en su cuarta temporada en el club ‘giallorosso’, encara una fase crucial de su carrera, pues termina contrato a final de campaña con 32 años entre rumores por su posible vuelta a Argentina. EFE