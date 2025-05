Paul Mescal (‘The History of Sound’): «La masculinidad, para mí, está siempre cambiando»

Cannes (Francia) – «La masculinidad, para mí, está siempre cambiando», explicó este jueves el actor irlandés Paul Mescal, protagonista de la película ‘The History of Sound’ (Oliver Hermanus), un drama musical de amor ‘queer’ junto a Josh O’Connor que aspira a la Palma de Oro.

Consultado en Cannes, en una rueda de prensa junto al resto del equipo -aunque sin O’Connor, que no ha podido viajar por su calendario de rodajes-, sobre cómo esta película cuestiona la masculinidad tradicional, Mescal indicó que cada vez hay más papeles alejados del hombre alfa.

Indicó, no obstante, que no cree que ‘The History of Sound’ busque necesariamente redefinir la masculinidad (de la que él no tiene una definición fija, porque «está siempre cambiando»), ya que se trata de una historia de amor muy «subjetiva» y muy específica.

‘The History of Sound’ -que es la segunda participación en Cannes del sudafricano Hermanus tras ‘Beauty’, con la que compitió en la sección Una cierta mirada en 2011- narra la historia de amor entre dos músicos, a comienzos del siglo XX que emprenden juntos un viaje a través de las zonas rurales de Estados Unidos para registrar canciones folk tradicionales.

Lo hacen con un fonógrafo de cilindros de cera, una invención de Thomas Edison para grabar y reproducir sonido.

La película, que tuvo este miércoles su estreno de gala en la Croisette con su alfombra roja, está basada en una novela homónima de Ben Shattuck y el proyecto se vino desarrollando poco a poco en los últimos cinco años.

«Cuando llegamos al set, sentimos como que por fin íbamos a hacer esa cosa de la que llevábamos años hablando», explicó Hermanus en la rueda de prensa.

A pesar del tono melancólico de la película, tanto Hermanus como Mescal explicaron que el ambiente en el rodaje fue muy divertido, especialmente por el carácter bromista de O’Connor.

«Josh es la persona con la que más fácil es construir química», compartió Mescal, y detalló que, a la hora de filmar este personaje y las escenas de amor, le ayudó que ambos se conocieran previamente y que hubiera ciertos «cimientos de confianza», aunque no fueran amigos cercanos.

«Me siento afortunado de que nos conociéramos, pero de que tuviéramos mucho para recorrer», aseveró el nominado al Óscar por ‘Aftersun’.

Mescal, por contra, tiene un carácter que tiene más tendencia hacia lo depresivo, admitió, y también dijo que, si ha privilegiado en su carrera los papeles dramáticos, es por «instinto».

«Personalmente, admiro a los artistas que se dejan llevar por sus obsesiones. Y yo espero seguir haciéndolo hasta que esas obsesiones cambien», razonó.

El equipo se desmarcó de las potenciales comparaciones de la película con otras historias de amor ‘queer’, como ‘Brokeback Mountain’ (2005), con la sola excepción del tiempo que pasan los personajes en una tienda de campaña.

«Debería haber más películas sobre los matices de las relaciones ‘queer'», recalcó Hermanus.

Sobre la música y las canciones folk utilizadas, como ‘Silver dagger’, que son el otro gran protagonista de la película, Mescal afirmó que las melodías le resultaban familiares porque le recordaban a las que escuchaba en su infancia en Irlanda.

Las que salen en la película las fueron eligiendo a partir de listas de Spotify que fueron compartiéndose entre ellos durante años, partiendo de una que configuró el propio autor del libro original, quien además escribió el guión de la película.

El actor que saltó a la fama mundial con la serie ‘Normal people’ contó igualmente que, en este papel, el desafío más grande fue actuar con la «contención» que pedía Hermanus para la historia, ya que el cineasta sudafricano no quería un tono que empujara las emociones hacia la audiencia.

También confesó que cuando recibió el proyecto tenía 24 años y, de haberse rodado entonces, su interpretación habría sido muy distinta ya que, entre medias, su propia vida y el amor le han cambiado.

Valoró de la historia, sobre todo, haber aprendido gracias a los personajes que el amor a veces está en las pequeñas acciones que no se ven.

«La amabilidad está subestimada en las relaciones románticas y debería ser celebrada», opinó. EFE