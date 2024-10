Paul McCartney volverá a Colombia en noviembre con su gira ‘Got back’ tras más de 12 años

Bogotá – El músico y antiguo integrante de los Beatles Paul McCartney volverá a Bogotá el próximo 1 de noviembre con su gira ‘Got back’ tras 12 años sin actuar en Colombia, con un concierto en el estadio El Campín.

McCartney actuará con Paul «Wix» Wickens a los teclados, Brian Ray al bajo y la guitarra, Rusty Anderson a la guitarra y Abe Laboriel Jr. a la batería, además de contar con una «tecnología de audio y video» y con la banda de vientos Hot City Horns.

El cantante británico es compositor de temas como ‘Hey Jude’, ‘Let it be’, ‘Live and let die’ y ‘Band on the run’, algunos de los clásicos del rock desde la década de 1960, canciones que tocará en el concierto en «una experiencia inolvidable».

Desde el 10 de julio estarán disponible las entradas para esta gira que comenzó en Estados Unidos en 2022, donde se realizaron 16 conciertos, y que pasó por el Festival de Glastonbury (Inglaterra), con una actuación que el periódico británico Times describió como «el mejor concierto de todos los tiempos».

Tras otros 18 shows por Australia, México y Brasil, ‘Got back aterrizará en Colombia con los clásicos éxitos de los Beatles y temas propios, según informó la productora Páramo en un comunicado.

«¡Bienvenido de regreso a Bogotá, Sir Paul McCartney! Nos llena de alegría que este 1º de noviembre, El Campín sea escenario de un nuevo concierto del ex-Beatle Paul McCartney, uno de los músicos más importantes de la historia», apuntó, tras conocerse la noticia, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su cuenta de X.

Al concierto que ofreció el ex-Beatle en Bogotá en 2012 asistieron 30,000 personas y fue retransmitido en la televisión pública y mediante pantallas habilitadas en las principales ciudades del país.

McCartney compuso algunos de los temas más emblemáticos de la banda de Liverpool que conformaba junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, como ‘Yesterday’, la canción más versionada de la historia de la música popular.

El músico multinstrumentalista ha sido reconocido como uno de los más exitosos de todos los tiempos, con 60 discos de oro y sobrepasando los 100 millones de álbumes vendidos. EFE