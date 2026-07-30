Paul McCartney, Olivia Dean y Raye, entre seleccionados para el premio de música Mercury

Londres – El exBeatle Paul McCartney, Olivia Dean y Raye figuran entre los artistas seleccionados para los premios de música Mercury 2026, que se entregarán en una gala en la ciudad de Newcastle, en el noreste de Inglaterra, el próximo 22 de octubre.

Este galardón, creado en 1992, se otorga anualmente al mejor álbum de un artista del Reino Unido o Irlanda.

Entre los álbumes seleccionados figura ‘The Boys of Dungean Lane’, el último trabajo de McCartney, que está compuesto por 14 canciones y rememora las vivencias de su infancia en el barrio Speke de Liverpool (noroeste de Inglaterra).

Lanzado a finales de mayo, este fue el primer álbum de McCartney, de 84 años, en cinco años y alcanzó el número uno en las listas de éxitos del Reino Unido.

Olivia Dean figura por ‘The Art of Loving, que ya ganó el premio al álbum del año en los premios Brits, mientras que también forman parte de la lista ‘This Music May Contain Hope’ de Raye, ‘The Boy Who Played The Harp’ de Dave, ‘Everybody Scream’ de Florence And The Machine, ‘Blizzard de Dove Ellis y ‘A Great Day In Newcastle’ de Knats.

La lista se completa con ‘Don’t Look Down’ de Kojey Radical, Jade con ‘That’s Showbiz Baby’, Nia Archives con ‘Emotional Junglist’, Suede con ‘Antidepressants’ y varios artistas con ‘HELP’.

Los álbumes se nominan en función de su mérito musical, independientemente del éxito comercial que el disco o el artista hayan tenido durante el año.

La entrega de los premios se hará en el centro Utilita Arena de Newcastle y es el segundo año consecutivo que la gala tiene lugar en esta ciudad, ya que hasta entonces siempre fue en Londres.

El Mercury al mejor álbum está dotado con 25.000 libras (29.259 euros). EFE (AD)