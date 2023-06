Pau Gasol: «El equipo americano de Barcelona’92 inspiró a toda mi generación»

Madrid – Pau Gasol, doble campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers y campeón del mundo con la selección española en 2006, declaró este jueves que, una vez concluida su carrera como jugador, ha podido «digerir todo lo bonito que le ha pasado, algo que no es fácil», y subrayó que su empeño por dedicarse al baloncesto profesional le llegó por la inspiración que supuso el equipo americano en los Juegos Olímpicos de Barcelona’92.

Gasol anunció su retirada el 5 de octubre de 2021 tras una carrera plagada de éxitos que desarrolló en España en las filas del Barcelona y en Estados Unidos en Memphis, Los Ángeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio y Milwaukee.

«Desde mi retirada he vivido unos meses muy especiales. Una vez que cierras una etapa tan bonita te toma un tiempo digerir las cosas y apreciar lo que has podido hacer. Lo especial que ha sido. Por ejemplo, retirar mi camiseta de Los Ángeles Lakers fue un momento espectacular a nivel de todo», dijo Gasol, que llegó a disputar seis All-Star de la NBA durante los años que jugó en la Liga estadounidense.

«Yo quería jugar en la NBA y jugar con los mejores. Aquel equipo americano de Barcelona’92 que vimos tan cerca inspiró a una generación como la mía y me abrió los ojos de alguna manera para jugar allí. Después mis padres me han ayudado y han contribuido a ser quién soy con sus valores pero yo he tenido la mentalidad de esfuerzo, determinación, ambición y confianza en mi mismo sin ponerme límites. Eso, aunque no veas el resultado inmediato, acaba dando sus frutos», declaró.

«He conseguido grandes cosas gracias a la mentalidad de intentar hacerlo siempre un poco mejor. Yo tengo claro que hay que maximizar oportunidades y tratar de ser excepcional en algo», confesó Gasol, que siempre ha intentado trasladar los valores del deporte a su propia vida personal, anticipándose incluso a momentos clave.

«Hace tiempo, durante mi carrera, me di cuenta que al acabar iba a ser un momento difícil a nivel emocional. Hablas de un perfil, el del jugador, que normalmente no tiene una formación académica completada. Eso hace que haya una serie de condicionantes que te hacen pasar momentos difíciles y yo tenía que prepararme para ello», dijo Gasol, al hablar sobre su retirada.

«Yo quería ser diferente y eso es algo que aprendí hace muchos años. De niño es difícil ser diferente pero para mi esa diferencia, la de ser alto, fue un regalo y una bendición porque me permitió jugar al baloncesto. Me dio una confianza y una autoestima muy grande. Por eso estoy encantado de ser tan alto y ser diferente», señaló.

Antes de preparar ese momento de la retirada, Pau Gasol tuvo claro que había que «ayudar a la gente de alguna forma» para mejorar la vida en algún ámbito concreto.

«Fundé una fundación porque identifiqué la epidemia de la obesidad en el mundo para proteger a la infancia y quería fomentar hábitos saludables. En Estados Unidos y España estamos creciendo», confesó el exjugador de baloncesto, que también reparte su tiempo en otras tareas profesionales alejado de las pistas.

«Estoy como miembro del Comité Olímpico Internacional ayudando a los atletas, que es un reto, y también tengo inversiones en consultoría, deporte y salud y apoyo el emprendimiento en España», manifestó.

Gasol, durante su visita al Espacio Iberia en el centro de Madrid como embajador de la aerolínea, recordó sus inicios en el Barcelona y cómo tuvo que cambiar algunas actitudes que posteriormente le ayudarían a triunfar.

«Cuando empecé a entrenar con el primer equipo del Barcelona junto con Juan Carlos Navarro me acuerdo que estaba muy ilusionado. Estaba feliz y con una adrenalina a tope por recibir la oportunidad y querer aprovecharla. Subimos con mucha fuerza, éramos una generación con mucho desparpajo y alguna vez nos quejamos de los árbitros», recordó.

«Andrés Jiménez y otros veteranos nos pusieron a caldo porque nos quejábamos de que no pitaban falta. Nos volvieron a bajar al filial y tardamos unas semanas más en subir porque decían de Navarro y de mi que teníamos que tener un respeto a los veteranos y a los árbitros. Cuando entras con tanta fuerza, da igual lo bueno que seas, es importante que los que más tiempo llevan te bajen un poco. Una vez pasas esa fase de aprendizaje y respeto los veteranos te arropan, como empezó a pasar cuando nos invitaban a cenar», desveló.

Por último, Gasol habló sobre la selección española femenina que disputará este mes de junio el Europeo que se celebra entre Israel y Eslovenia.

«Al equipo lo veo bien. Hablé el otro día a Laia Palau y están con la ilusión de hacerlo muy bien y clasificarse para los Juegos de París. Tenemos buen equipo y espero que las cosas salgan bien», concluyó. JS