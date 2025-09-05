Patronatos mantienen tomado el IP con múltiples exigencias en SPS

San Pedro Sula– Miembros de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (CONAFEPH) mantienen tomada por tercer día consecutivo la sede del Instituto de la Propiedad (IP) en San Pedro Sula, exigiendo la entrega de títulos de propiedad para miles de familias que llevan años esperando.

La protesta, que se ha extendido por tercer día consecutivo, busca presionar a las autoridades para que agilicen los trámites y den respuesta a las comunidades afectadas.

Los manifestantes denuncian que, a pesar de las gestiones realizadas en reiteradas ocasiones, las promesas oficiales no se han materializado, afectando a cientos de familias que no pueden acceder a la seguridad jurídica sobre sus terrenos.

En respuesta, han advertido que, de no obtener soluciones prontas, la toma se mantendrá de manera indefinida y se extenderá a otros departamentos del país.

Los manifestantes se han mantenido en la zona día y noche hasta obtener una respuesta. IR