Patrick Mahomes sufre rotura de ligamento cruzado y queda fuera de la temporada

Redacción Deportes – Los Kansas City Chiefs anunciaron este domingo que Patrick Mahomes, tres veces campeón del Super Bowl, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla durante la derrota de su equipo ante Los Angeles Chargers.

«Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas», escribió el equipo a través de un comunicado.

Mahomes se lesionó en el cierre del juego en el que su equipo cayó 16-13 ante Los Angeles Chargers, derrota que los dejó sin opciones de clasificar a los ‘playoffs’ a tres partidos del fin de la temporada regular.

La acción en que se lastimó sucedió a menos de dos minutos del final del juego, cuando Mahomes buscaba llevar a su equipo a una remontada.

El pasador dejó la bolsa de protección en busca de un receptor; al no encontrarlo corrió para ganar yardas, pero fue derribado por detrás por un defensivo y su rodilla izquierda se trabó en el césped, lo que provocó que quedara tendido en el terreno con un visible rictus de dolor, por lo que fue llevado del terreno hacia al vestuario.

Luego de que los Chiefs informaron sobre el grado de la lesión, el tres veces Jugador Más Valioso del Super Bowl emitió un mensaje en el que prometió un regreso triunfal para el 2026.

«No sé por qué tuvo que pasar esto. No voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias a los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca», dijo el mariscal de campo.

Mahomes ha jugado toda su carrera para Kansas City, equipo que lo reclutó en la primera ronda del Draft 2017.

Desde el 2018, el pasador se convirtió en el alma ofensiva de la franquicia a la que ha liderado a disputar cinco de los más recientes seis Super Bowl, de los que ha salido victorioso en tres ocasiones, logros que han llevado a compararlo con Tom Brady, el mejor jugador en la historia de la NFL.

La derrota que sufrió más temprano ante los Chargers, dejó a los Chiefs sin posibilidades de arribar a la postemporada por primera vez desde que él está en los controles. JS