Patricia Murillo presenta renuncia como miembro de Tribunal de Honor de Libre

Tegucigalpa – Por falta de quórum, Patricia Murillo, procedió a presentar su renuncia como miembro del Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Explicó que este Tribunal debe estar conformado por al menos siete miembros, pero solo está activo un miembro.

Ante este escenario decidió presentar su renuncia, pero la misma debe ser aceptada ahora por la Asamblea.

En ese orden, pidió que su renuncia sea aceptada y dar paso a un relevo generacional en este cargo.

Lamentó que no exista quórum por lo que no se puede ejercer la labor del Tribunal de Honor.

Defendió que el Tribunal de Honor no está desaparecido, pero con la falta de integrantes no se puede ejercer el trabajo para lo que se creó.

La falta de quórum obedece a problemas de salud, y cuestiones éticas por postulaciones políticas actuales, dijo.

Salvaguardó que con su renuncia pretende que el Tribunal de Honor siga operando y cumpla su función, pero ahora con nuevos rostros. (RO)