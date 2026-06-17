PATI por CICIH

Yanivis Melissa Izaguirre | Periodista, Honduras

Una publicación en La Gaceta puede abrir la puerta, pero no limpiar la casa, porque el papel aguanta con todo. El papel siempre ha sido obediente, aguanta promesas, siglas, estrategias, comisionados y reformas que luego se pierden entre oficinas, comunicados, ceremonias de instalación y nombramientos dedocráticos.

El Decreto Ejecutivo PCM-011-2026, que habla sobre la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (2026-2030) crea el Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), establece un mecanismo nacional de coordinación anticorrupción y habilita un plan de asistencia técnica internacional.

También se aprueba el Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), pero no menciona nada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).

El decreto deja claro que el país tiene instituciones, pero no necesariamente sistema. Ministerio Público, Procuraduría, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Acceso a la Información Pública, Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado y otras entidades aparecen en el mapa anticorrupción, aunque muchas veces trabajan como archipiélago.

Cada una guarda una parte de la historia, cada una administra su pedazo de competencia, cada una habla su idioma. La corrupción, en cambio, trabaja con más disciplina, conecta contratos, influencias, permisos, nombramientos, favores, silencios y dinero.

La creación de un Comisionado puede ser útil si ordena esa dispersión. También puede convertirse en otra pieza decorativa del mobiliario público. La diferencia estará en los dientes del diseño. El decreto habla de autonomía funcional, pero el cargo será nombrado por el presidente y estará adscrito a la Presidencia.

El texto deja claro que el Comisionado no sustituye al Ministerio Público ni a la Procuraduría. Eso evita, al menos formalmente, una invasión de competencias. Pero también deja claro que la nueva estructura no investiga, no litiga, no sanciona y no tiene un mecanismo robusto de seguimiento… suena más a impotencia que a estrategia. Suena a más instituciones convocadas, mesas instaladas, cooperación presente, discurso correcto y resultados invisibles.

Queda en el aire el perfil técnico de quién ocupará el cargo, quién podrá auditarlo, qué presupuesto tendrá, si será público y verificable. ¿Publicará sus reuniones? ¿Mostrará sus convenios de cooperación? ¿Tendrá indicadores trimestrales? ¿Explicará cuántas recomendaciones fueron adoptadas, cuántas compras fueron revisadas, cuántos riesgos fueron corregidos, cuántos activos fueron recuperados, cuántos casos se destrabaron por coordinación institucional? La transparencia empieza por la oficina que pretende dirigirla. Cómo se nombrará, cómo se financiará, quién lo fiscalizará y qué pasará si incumple.

O, ya que estamos en el apartado de preguntas, ¿cuál será el perfil técnico del CPT?, ¿qué criterios impedirán conflictos de interés o militancia operativa?, ¿qué presupuesto tendrá?, ¿cómo se auditará su ejecución?, ¿cuáles serán las metas del primer semestre y del primer año?, ¿qué instituciones integrarán el Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción y con qué poder real de decisión?, ¿cómo se garantizará que el CPT no interfiera en investigaciones penales ni litigios del Estado?, ¿qué convenios de cooperación internacional serán suscritos y bajo qué reglas de transparencia?, ¿qué mecanismos protegerán a denunciantes, testigos, auditores y funcionarios técnicos?, ¿qué sectores de alto riesgo serán priorizados y por qué? y ¿quién auditará al Comisionado para la Transparencia?

En algunos puntos, la cooperación internacional puede ayudar, pero tampoco es varita mágica. Puede traer método, asistencia técnica, estándares y presión externa. Pero si no transfiere capacidades, si no deja sistemas funcionando, si no fortalece a los órganos existentes y si no se somete a transparencia, termina siendo una oficina con nada más que una línea gráfica, un engrosamiento estatal, una fachada, un elefante blanco… al menos este vivirá más allá de 2030.

La historia nos restriega que Honduras tiene experiencia bautizando instituciones con nombres correctos y dejándolas morir por inanición presupuestaria o captura política; la historia también nos cuenta que desde el Estado la lucha anticorrupción es más escenografía que arquitectura.

Si el Comisionado sirve para ordenar información, abrir datos, coordinar instituciones, empujar reformas, proteger denunciantes, cerrar espacios de opacidad, instalar sistemas de controles y medir resultados, habrá valido la pena. Si se usa para administrar la narrativa, centralizar la interlocución internacional y ponerle rostro oficial a una agenda sin consecuencias, será otra promesa con sello, número de gaceta y fecha de vencimiento moral.

El artículo 1 aprueba la Estrategia Nacional; el artículo 2 crea el CPT nombrado por el presidente y adscrito a la Presidencia; el artículo 3 aclara que el CPT no investiga penalmente (ese monopolio le corresponde al Ministerio Público) ni representa al Estado en juicio; el artículo 4 habla sobre el deber del CPT de presentar propuestas, atribuciones, funcionamiento interno y requerimientos; el artículo 5 ordena publicar el decreto y la Estrategia en La Gaceta y el 6 activa su implementación inmediata. Y el artículo que queda pendiente es el que se trazará con el tiempo, puesto que su acierto y efectividad se demostrará cuando empiece a incomodar al propio poder que la invocó. Ahí arranca la prueba verdadera (y transparente).