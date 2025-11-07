Pastor Misael Argeñal considera que políticos deben demostrar con hechos su visión de país

Tegucigalpa – El pastor evangélico Misael Argeñal expresó su preocupación por la falta de confianza en los órganos electorales del país y llamó a los partidos políticos a actuar con respeto y responsabilidad de cara al proceso electoral de noviembre.

“Los órganos electorales no están generando confianza. Se ha perdido mucho por la lucha política. El partido de gobierno no quiere salir y los demás quieren ser parte; eso es normal, pero creo que ha llegado el momento en que el pueblo debe tomar sus propias decisiones”, manifestó Argeñal.

El líder religioso hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los partidos políticos para que respeten la voluntad del pueblo y contribuyan a fortalecer la democracia. “Una cosa es el CNE y otra cosa es la decisión que podamos tomar como nación. El llamado es a respetarnos”, subrayó.

Asimismo, pidió a los candidatos demostrar con hechos su visión para gobernar, dejando de lado los ataques personales y la retórica vacía. “Llamo a los políticos a respetarnos. Demuestren con hechos la visión que tienen para gobernar. La palabrería y los insultos deben dejarlas a un lado y mostrar lo que son capaces de hacer por el bien del país”, insistió.

Argeñal también instó a que la sociedad civil acompañe activamente el proceso electoral, para garantizar la transparencia y la participación ciudadana.

“Depende de la persona que elijamos se conocerá el destino de la nación. Honduras merece mejor suerte; los políticos han sido incapaces de traer unidad y respeto”, concluyó el pastor, quien reiteró que el futuro del país está en manos de los votantes y de la madurez política de sus líderes.LB