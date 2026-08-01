Pastor llama a fortalecer la crianza tras constantes amenazas de hijos a padres

Tegucigalpa -Tras la difusión en redes sociales de un video en el que una joven amenaza con una faja a su madre, el pastor Ángel Andrade hizo un llamado a reflexionar sobre el papel de los padres en la formación de sus hijos y advirtió sobre la creciente influencia de las plataformas digitales en la educación de la niñez y la juventud.

El líder religioso expresó su preocupación por lo que considera una pérdida de autoridad de los padres dentro del hogar, al señalar que muchos menores están siendo influenciados principalmente por el contenido que consumen en redes sociales.

“Estamos dejando que los tiktokers y las redes sociales gobiernen, instruyan y enseñen a nuestros hijos, y la factura que estamos pagando es muy cara”, manifestó Andrade al referirse al video que se hizo viral y generó amplio debate entre los usuarios de internet.

Asimismo, cuestionó que algunos padres intenten sustituir el tiempo de calidad, la orientación y la disciplina con regalos materiales, como teléfonos celulares y tabletas de última generación, en lugar de fortalecer la comunicación y los valores dentro del núcleo familiar.

El pastor sostuvo que la falta de límites y de acompañamiento en el hogar termina reflejándose en la conducta de los hijos, por lo que instó a las familias a asumir un papel más activo en la educación y formación de las nuevas generaciones.

En ese sentido, hizo un llamado a recuperar la autoridad basada en el respeto, el diálogo y los valores, al considerar que la participación de los padres es fundamental para prevenir conductas de irrespeto y fortalecer la convivencia familiar en una sociedad cada vez más influenciada por las redes sociales. IR