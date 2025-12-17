Pastor Gerardo Irías llama a acuerdo político y respeto al proceso electoral para evitar una crisis nacional

Tegucigalpa – El presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, pastor Gerardo Irías hizo este miércoles un llamado urgente a los principales actores políticos del país para que actúen con responsabilidad y eviten una mayor confrontación en el actual proceso electoral.

Irías dirigió un mensaje directo a los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla, a quienes instó a alcanzar un acuerdo inmediato en torno al conteo especial de votos, señalando que no debe haber más dilatorias que aumenten la incertidumbre y la tensión en el país. “La voluntad popular debe respetarse y el diálogo es el único camino para preservar la paz social”, expresó.

Asimismo, el líder evangélico envió un mensaje al oficialismo, en particular a Manuel Zelaya y a la cúpula del partido en el poder, a quienes pidió no interferir en el proceso electoral. A su juicio, el pueblo hondureño ya se expresó en las urnas y el oficialismo debe reconocer el resultado. “Este es el momento de ganar puntos ante la historia, facilitando una transición limpia, ordenada y con honor”, afirmó.

En su pronunciamiento, Irías también destacó el papel de las fuerzas de seguridad, exhortando a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a continuar demostrando orden y apego a la Constitución. Señaló que el actual jefe militar, Roosevelt Hernández, aún está a tiempo de “salir con honor” cumpliendo con la democracia y respetando la voluntad del pueblo.

De igual forma, hizo un llamado al nuevo comandante que asumirá el mando de las Fuerzas Armadas, para que establezca un compromiso de honor en la defensa de la democracia y el Estado de derecho.

Finalmente, el presidente de la Confraternidad Evangélica lamentó que la situación política esté escalando peligrosamente y advirtió que, de no corregirse el rumbo, existe el riesgo incluso de una confrontación civil. Este es un momento decisivo para Honduras; todos deben actuar con responsabilidad para evitar que la crisis se salga de las manos, concluyó.LB