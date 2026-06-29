Pasaremos tragos amargos, pero la historia cambiará para bien: Asfura

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura manifestó este lunes que Honduras pasará “tragos amargos” durante su mandato, pero que la historia cambiará para bien.

“Vamos a pasar tragos amargos, pero créanme que al final del día, la historia nos va a cambiar”, declaró el mandatario hondureño sobre las decisiones que tiene que tomar en salud, educación, energía e infraestructura.

Asfura participó en el inicio del programa «La Salud Más Cerca de Usted» con la entrega de las Unidades Médicas de Atención Comunitaria (UMAC) en el municipio de Candelaria en el departamento de Lempira.

Comentó que con este programa empezará pronto las operaciones para reducir la mora quirúrgica y un call center para que sea el centro de llamadas para atención de personas que ocupan cirugías.

El presidente afirmó que su gobierno está preocupado por la salud del pueblo hondureño y que pronto habrá “cambios significativos”.

Detalló que este programa estará en los municipios de Pimienta en Cortés y Sabanagrande en Francisco Morazán para atender rápidamente las necesidades del país.

Por otro lado, adelantó que entre el 15 al 20 de julio se entregará de 800 mil textos escolares desde primero hasta séptimo grado para todas las zonas del país.

Respecto a la infraestructura, prometió que continuará con el proyecto de construir la carretera en los municipios de San Andrés, Candelaria, Mapulaca, La Virtud y el puente La Integración.

Asfura anunció que la primera licitación sale la próxima semana en su primera etapa, y verán las licitaciones de tramos entre 20 y 33 kilómetros.

Salud, educación e infraestructura como resolver problemas e agua potable y saneamiento

Sostuvo que no se puede seguir perdiendo en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y le quite fondos en salud, educación e infraestructura.

Advirtió que si algunos no entienden que se debe tomar decisiones en la ENEE no habrá prosperidad en Honduras, sus ciudades y sus pueblos.

Aseguró que está comprometido en los 42 meses que le quedan de gobierno para demostrar el verdadero trabajo que hará por Honduras.

Con la mejora de carreteras; el turismo, la salud, educación, conectividad dará mejor producción, mayor comercio para que el país salga adelante, aseveró.

“El cambio en Honduras se los voy a demostrar hasta el último día de mi mandato con trabajo y resultados”, concluyó. AG