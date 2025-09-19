Pasar la cuarta revisión del FMI daría acceso a $ 120 millones

Tegucigalpa – Honduras podrá acceder a unos 120 millones de dólares si la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprueba la cuarta revisión que se realiza en la actualidad, indicó la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales.

“Creo que hay condiciones favorables en términos macroeconómicos, las cifras de crecimiento económico está en 3.9, la inflación está dentro de los rangos que había estimado el Banco Central de Honduras, otro tema importante son las reservas que han mejorado por el contexto del incremento de las remesas, pero también viene a sumarse el alza de la Tasa de Política Monetaria (TPM)”, mencionó.

Para la economista, el desafío que tiene el gobierno es cómo se sustentan los avances en la recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y que no se hayan aprobado las reformas tributarias, puntos que el FMI había señalado.

“Con la aprobación de esta cuarta revisión le habilita al gobierno el desembolso de 120 millones de dólares”, dijo. VC