Pasaportes vitalicios a exfuncionarios rompe el principio de igualdad, pero nuevas autoridades pueden revertirlo, experto CNA

Tegucigalpa- El especialista en auditoría social del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Cristian Nolasco, advirtió que la entrega de pasaportes vitalicios a exfuncionarios públicos representa una medida que rompe principios fundamentales del Estado de derecho y debe ser revisada por las actuales autoridades.

El analista señaló que la administración pública no puede utilizarse para otorgar beneficios desproporcionados a quienes ya han dejado sus cargos.

“La administración pública no puede utilizarse de manera desproporcionada para otorgar privilegios a las autoridades después de que han ejercido sus funciones”, manifestó.

Según Nolasco, extender pasaportes vitalicios a exfuncionarios contraviene principios básicos de una democracia, especialmente el de igualdad ante la ley. “Es una medida que rompe con varios principios elementales del Estado de derecho, entre ellos el principio de igualdad, ya que todos los ciudadanos debemos tener los mismos privilegios”, afirmó.

El especialista explicó que, de acuerdo con la información disponible, la disposición no proviene de una reforma aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, sino de un reglamento emitido mediante acuerdo del Poder Ejecutivo, lo que facilitaría su eliminación.

“Al no ser una reforma a una ley aprobada por el Congreso, sino un reglamento aprobado por acuerdo ejecutivo, eliminar o suprimir esta disposición es todavía más fácil y depende de la voluntad de las nuevas autoridades en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras”, explicó.

El representante del CNA también se refirió a una comunicación emitida por la Cancillería en la que se solicita a exfuncionarios la entrega de sus pasaportes diplomáticos u oficiales.

Sin embargo, indicó que en el mismo documento se menciona que algunas autoridades mantendrían el beneficio vitalicio, por lo que considera necesario revisar con mayor detalle los parámetros y el alcance de la disposición.

Finalmente, Nolasco sostuvo que, si no existe una justificación clara para mantener un pasaporte vitalicio a determinados exfuncionarios, corresponde deducir responsabilidades conforme a la ley.

“Si no se encuentra una razón válida para extender un pasaporte vitalicio, definitivamente deben deducirse las responsabilidades que conforme a derecho procedan”, concluyó.LB