Pasamos de la sequía a la inundación, dice alcaldesa de Wampusirpi que alerta de afectaciones por lluvia

Tegucigalpa – Gloria Chávez, alcaldesa de Wampusirpi, Gracias a Dios, alertó hoy de varias afectaciones a causa de las lluvias, “pasamos de la sequía a la inundación”, dijo.

La alcaldesa pidió ayuda ya que en solo minutos el río Patuca elevó su caudal y afectó a unas 100 personas.

Sin embargo, se trata de cultivos perdidos y de familias que quedan sin el sustento, acotó.

En ese sentido, pidió ayuda con víveres y alimentos para las personas afectadas.

Informó que el municipio se encuentra en alerta a causa de las lluvias.

Una onda tropical sobre el territorio nacional, genera abundante nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos a ocasionalmente fuertes con actividad eléctrica aislada en la mayor parte del país.

Sin embargo, las lluvias afectaron este sábado en gran medida a los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.

En ese contexto, la alcaldesa de Wampusirpi refirió que pasaron de la sequía a la inundación ya que hasta este día se permanecía en una prolongada sequía en ese sector. (RO)