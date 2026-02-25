Pasado gobierno dejó una deuda flotante de L.10 mil millones en salud, revela viceministro Midence

Tegucigalpa – El viceministro de Salud, Eduardo Midence, reveló que la pasada administración les dejó una deuda flotante de más de 10 mil millones de lempiras en la Secretaría de Salud.

“Es una deuda flotante y que estamos reconociendo con cada uno de los proveedores”, dijo a periodistas.

Comentó que se debe honrar la deuda con los proveedores de la Secretaría de Salud en la que los productos que proveen son para uso de los usuarios.

Midence detalló que se está pagando a proveedores de tanques de oxígeno, de alimentos y medicamentos.

Añadió que diariamente la Secretaría de Salud paga 100 millones de lempiras a proveedores para reducir la deuda.

Cubanos

Sobre la cancelación del convenio con médicos cubanos, manifestó que se pagaba mil 600 dólares a cada miembro de la brigada como doctores, personal de apoyo y auxiliar.

Señaló que los miembros de la brigada cubana exigían pago que poseían un estilo específico de vivienda, vehículo para desplazamiento, alimentación y gastos de pasaje para un viaje de regreso a Cuba.

El funcionario indicó que los médicos cubanos pudieron permanecer si lograban la regularización del ejercicio profesional en el país, pero no lograron colegiarse.

Midence confirmó que el convenio inicial con la brigada de médicos cubanos empezó con 82 colaboradores, pero finalizó con 172 en el sector de salud.

Informó que están brigadas de médicos, se filtraron asesores cubanos en otras instancias del Estado. AG