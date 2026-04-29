Partidos políticos tienen hasta este 30 de abril para presentar cierre contable anual en UFTF

Tegucigalpa – La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) informó a los partidos políticos que el plazo para realizar y presentar su cierre contable anual vence este jueves 30 de abril de 2026, en cumplimiento del artículo 43 de la Ley de Financiamiento.

A través de un comunicado oficial, la entidad recordó que este proceso es obligatorio y debe incluir el estado anual del patrimonio o balance general, así como la cuenta de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados por el responsable financiero y el auditor contratado por cada instituto político.

Asimismo, los informes deben detallar información clave como herencias, legados o donaciones recibidas, además del inventario de bienes muebles e inmuebles adquiridos o en posesión, acompañados de copias autenticadas de los respectivos títulos de propiedad.

La UFTF también exige la presentación de una lista completa de las personas naturales o jurídicas que hayan realizado aportes económicos durante el período, especificando nombre completo, número de identificación personal o tributaria, monto aportado y fecha de cada contribución.

El organismo subrayó que el cumplimiento oportuno de esta obligación es fundamental para garantizar la transparencia en la vida política del país y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, en el escrito el ente advierte que el incumplimiento en la entrega de estos documentos podría derivar en sanciones conforme a lo establecido en la normativa vigente.LB