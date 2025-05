Partidos políticos reciben un trato desigual ante aprobación del cronograma electoral: Gustavo Solorzano

Tegucigalpa– Con esta decisión de la aprobación del cronograma electoral por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), se coloca en una situación de desigualdad a los partidos políticos que no participaron en las elecciones primarias señaló el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solorzano.

Explicó que los partidos tradicionales como el Partido Liberal, Nacional y Libre, que sí participaron en elecciones primarias, tuvieron desde el 8 de septiembre de 2024 para organizarse como movimientos internos dentro de cada partido. En esa fecha se dio a conocer el cronograma electoral correspondiente a dichas elecciones.

Agregó que estos movimientos internos contaron con un plazo de dos meses (desde el 8 de septiembre) para presentar sus solicitudes y cumplir con los requisitos necesarios para postular candidaturas a nivel presidencial, en al menos 14 departamentos con diputaciones y, al menos, precandidaturas a alcaldías en 200 municipios. La fecha límite para presentar sus solicitudes fue el 9 de noviembre de 2024.

En ese sentido, dijo que, con el comunicado reciente, el CNE otorga prácticamente solo 9 días a los partidos que no participaron en primarias para cumplir con los mismos requisitos que los partidos tradicionales tuvieron dos meses para completar. Esto representa un trato desigual en el marco de las elecciones generales del 30 de noviembre.

Agregó que desde que uno de los consejeros del CNE mencionó que el plazo para inscribir partidos políticos vence el 30 de mayo de 2025, conforme al artículo 213 de la Ley Electoral, consideré acertadas sus declaraciones. Sin embargo, en mi opinión, el CNE debió garantizar mediante resolución un trato equitativo. Hoy, estas organizaciones enfrentan serias dificultades por tener que ajustarse a plazos que no consideran su realidad.

Sostuvo que, ante esta situación, solo el Congreso Nacional con 86 votos (mayoría calificada) puede corregir la desigualdad que enfrentan los partidos que no participaron en las elecciones primarias y enmendar la omisión del CNE al no haberles brindado el mismo trato que a los demás, además que de no hacerse reformas legales prácticamente los partidos que no participaron en elecciones como las candidaturas independientes no participarán del sorteo a elecciones el 6 de junio.

El proceso sigue y lo que sí está claro es que nadie puede alegar ignorancia de la ley, aunque la institucionalidad no haya previsto reglas claras y equitativas para todos los partidos políticos, cada proceso es una enseñanza, apuntó. IR