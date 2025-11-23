Partidos políticos han sido capturados para provecho de las élites políticas cuestiona exfiscal Orellana

Tegucigalpa – El exfiscal general de la república, Edmundo Orellana Mercado, cuestionó este domingo cómo las élites políticas han capturado los partidos políticos para su provecho.

Mediante un mensaje en su cuenta de la red social X, Orellana Mercado expresó: “El único medio viable del ciudadano hacia la democracia es el partido político, otrora expresión de las tendencias populares; pero ha sido distorsionado y capturado, para provecho suyo, por las élites políticas”.

Orellana Mercado agregó que las élites políticas también capturaron las instituciones electorales para atentar contra la democracia.

En tal sentido, reiteró que a los ciudadanos solo les queda el voto, aunque advirtió que también está en la mira de ser capturado por medios fraudulentos.

El exministro de Finanzas defendió que el voto es de la ciudadanía e invitó a usarlo en provecho del país, no en el de los partidos. “No bote su voto”, exhortó. VC