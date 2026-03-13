Partidos políticos comenzaron a ver dinero del IHSS como una posibilidad de financiamiento en campañas: Samuel Santos

Tegucigalpa – En Honduras los partidos políticos comenzaron a ver dinero del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), como una posibilidad de financiamiento en campañas políticas, señaló hoy Samuel Santos, Presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH)

«Los partidos políticos comenzaron a ver los dineros del Instituto (IHSS) como una posibilidad de financiamiento en campañas políticas, que año con año, elección tras elección se ha ido profundizando, llegamos a la actualidad y vemos un Instituto Hondureño de Seguridad Social politizado», declaró el agremiado en una entrevista en el programa Contra Punto de Radio América.

El IHSS se encuentra sumergido en una crisis financiera desde hace varios años que no le permite volver a ser una institución público-privada que responda a las necesidades médicas de los derechohabientes.

«Aquí tenemos que hablar de algo que no le gusta a la clase política, que es la deuda histórica, el mayor deudor del Seguro Social es el Estado de Honduras, a través de los diferentes gobiernos, la última vez que leí había una deuda de más de 18 mil millones de lempiras», añadió el presidente del CMH.

«El problema es que el mayor deudor es el que define el presupuesto del Seguro Social, el mayor deudor es el que decide quién va a ocupar los puestos y llegamos a la situación actual en que tenemos déficit de médicos y enfermeras y abundan puestos que fueron por dedo político que no son esenciales para la atención de los pacientes», agregó.

Externó que no comparte la idea que el mismo presidente de la República Nasry Asfura también dirija la Secretaría de Salud.

“Estamos trabajando de la mano con las autoridades que él ha designado”, expresó Santos, al tiempo que indicó que lo que se necesita es mayor presupuesto para la salud pública y el IHSS para que el sistema de salud funcione adecuadamente. (RO)