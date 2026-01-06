Partido opositor venezolano: no hay transición si el «aparato represivo queda «intacto»

Redacción América.– El partido opositor La Causa R dijo este martes que no puede haber una transición en Venezuela «si el aparato represivo queda intacto» y si los presos políticos «siguen pagando el precio de la libertad», en un momento en el que el país abre una nueva etapa tras la captura del mandatario Nicolás Maduro y el nombramiento como presidenta encargada de Delcy Rodríguez.

«En La Causa R rechazamos la pretensión del régimen de asaltar el proceso de transición, intentando frenar la decisión de cambio de los venezolanos, la voluntad popular no se borra ni se sustituye y nadie tiene el derecho a silenciarla», manifestó la formación política en un comunicado compartido en X por el dirigente Andrés Velásquez.

La Causa R, uno de los partidos opositores más antiguos de Venezuela, reiteró que el dirigente opositor Edmundo González Urrutia derrotó a Maduro en las presidenciales del 28 de julio 2024, aunque el líder chavista fue proclamado mandatario reelecto por el Consejo Nacional Electoral -controlado por rectores afines al chavismo-, que no publicó los resultados detallados de esta contienda.

«El pueblo venezolano le propinó previamente una derrota contundente a Nicolás Maduro con su voto soberano y que él junto a sus cómplices desconocieron, imponiendo una usurpación a sangre y fuego, dejando a su paso miles de presos políticos, personas heridas y asesinadas, numerosos líderes desterrados, exiliados y perseguidos», reclamó el partido opositor.

Para la formación, el ataque del pasado sábado por parte de Estados Unidos en Caracas y tres estados cercanos «son una consecuencia de la ruptura del hilo constitucional, de la violación de la soberanía popular que se expresó el 28 de julio de 2024 y de la implementación de prácticas corruptas que violentan toda la legislación nacional e internacional».

En ese sentido, alertó que «no hay transición si el madurismo sigue dirigiendo los destinos del país».

En los últimos días, varias ONG se han unido al llamado de la liberación de presos políticos, tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en medio de la operación militar de Estados Unidos.

Este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, fue juramentada por su hermano, el titular del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, como presidenta encargada, lo que abrió un nuevo capítulo político para el chavismo en sus casi 26 años de historia.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien compareció el lunes junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos.EFE