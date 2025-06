Partido Nacional tiene cola larga de corrupción, acusa Nasralla y alardea tener plan más completo que el presentado por el Cohep

Tegucigalpa – El presidenciable liberal, Salvador Nasralla reprochó al Partido Nacional, de quienes dijo tienen una cola larga de 12 años de corrupción, una situación que les impide hacer verdadera oposición al actual gobierno.

– La candidata de Libre (Rixi Moncada) no quiere elecciones, si las quisiera estaría acá, aseveró Nasralla.

Esas fueron las declaraciones del candidato presidencial liberal luego de asistir al Encuentro Nacional Empresarial ENAE2025 organizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Sobre el documento presentado este miércoles por la iniciativa privada, refirió que “es como si me hubieran mandado una carta diciéndome que el Partido Libre no quiere elecciones, la candidata de Libre no está aquí porque no le interesa porque ella solo le interesa continuar generando pobreza”.

Alardeó tener un documento mucho más completo que el que presentó el Cohep este día. “Esto es un barniz, muy general que por supuesto está incluido en mi plan de gobierno”.

Cuestionó al Partido Nacional, de quienes dijo: “Vienen de un pasado oscuro por esos 12 años de corrupción, así que le hago un llamado a los que están limpios para que se unan al candidato ganador que es Salvador Nasralla”.

Advirtió que con Salvador Nasralla existe una boca que nunca callará las ilegalidades, al tiempo que advirtió: “Si algún diputado, de los actuales o de los futuros, si algún ministro de los actuales o de los futuros, hace un acto de corrupción, así como ocurre ahorita en el Congreso, Salvador Nasralla va a mantener una línea de denuncia con la ventaja que tendrá más peso que el que he tenido actualmente”.

Sobre la no ratificación del acta que contiene los préstamos del CAF, por un monto de 190 millones de dólares, y que se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, refirió que es un acto ilegal que en otros países representa cárcel para el presidente y el secretario del Congreso Nacional.

Externó que le gusta que hoy la bancada del PL está unida, e incluso antes de la sesión del martes hubo una reunión entre él, Jorge Cálix, Alfredo Saavedra y Mario Segura para definir la posición en torno a lo que sucedería esa tarde en el hemiciclo.

“Para demostrar que el único partido de oposición es el Partido Liberal, entonces decidimos no acompañar esa sesión porque fue instalada con 63 personas”, expresó. JS