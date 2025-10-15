Partido Nacional se declara en alerta, Libre no convocó a jefes de bancadas

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano dijo este miércoles que la oposición está en alerta ante la falta de convocatoria por parte del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la que deja claro la agenda oculta del oficialismo.

“Libre (Libertad y Refundación) no convocó la reunión de jefes de bancada como se había acordado. Quieren dejar vencer el período de sesiones para imponer una Comisión Permanente para llevarnos a una crisis electoral el 30 de noviembre”, advirtió el diputado.

El parlamentario reiteró que “los consejeros de Libre”, se negarán a dar una declaratoria, con lo que la Comisión Permanente entrará en la escena, con sus teorías ilegales e inconstitucionales que va querer declarar como ganadora de las elecciones a la candidata oficialista, Rixi Moncada, “sin tener el respaldo del pueblo hondureño”.

“Ya no anunciaron desde el Congreso, que si no hay acuerdos en la oposición, con los de Libre van a imponer la Comisión Permanente”, señaló.

Ante este panorama, Zambrado afirmó que el Partido Nacional está listo para convocar a sesión extraordinaria por la democracia, por Honduras y por el pueblo hondureño.

En tal sentido, si el lunes o martes no hay convocatoria a sesión, la oposición está en la obligación de convocar a una sesión extraordinaria.“Libre sabe que ya perdió las elecciones y busca aferrarse al poder violando la Constitución”, dijo. VC