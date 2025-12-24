Partido Nacional reafirma respaldo a consejeras del CNE y se mantiene firme en defender la democracia: María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – La candidata a designada presidencial, María Antonieta Mejía, dijo que el pueblo hondureño cumplió con la misión de “sacar al familión”, y que el partido Nacional seguirá defendiendo la democracia y las libertades.

-Reafirmó el respaldo a las consejeras del CNE.

Sostuvo que desde el 30 de noviembre el Partido Nacional ha hablado con las actas, mismas que han hablado fuerte con el Partido Liberal y con el Partido Libertad y Refundación.

“Nosotros con acta en manos hemos venido diciendo dato mata relato, hemos hablado con la verdad y con los papeles”, afirmó.

A esta hora 9:26 de la noche con 395 actas por escrutar en el escrutinio especial, seguimos aventajando en el mismo, y Nasry Asfura se mantiene al frente con una diferencia de 28 mil 163 votos.

Aseguró que mantienen el respaldo hacia las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.

Arguyó que el único que quiere darle un golpe electoral es el consejero Marlon Ochoa con la amenaza que realizó, “hoy ante las declaraciones vertidas de Marlon Ochoa donde dice que en este momento se dirige hacia el Ministerio Público a presentar una denuncia en contra nuevamente de las consejeras, es un golpe al estado de derecho y la cobardía de un partido que no ha aceptado la derrota en las urnas”.

Recordó que el proceso electoral ante los ojos de la comunidad internacional ha sido transparente con algunas dificultades pero transparente, porque han fabricado la crisis e irrespetado el voto del pueblo. IR