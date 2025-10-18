Partido Nacional pide auditar 500 millones de lempiras destinado a atender emergencia

Tegucigalpa – La diputada del opositor Partido Nacional, Lissi Cano, pidió hoy auditar los 500 millones de lempiras destinados a atender la emergencia por las lluvias.

Todos los entes fiscalizadores deben estar atentos y vigilantes y dar seguimiento, opinó.

Dijo que sería lamentable que estos fondos sean desviados para temas políticos.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó el viernes que destinará 500 millones de lempiras para atender la emergencia por las lluvias en Honduras.

La presidenta Xiomara Castro, las Fuerzas Armadas y las instituciones que conforman Sinager se reunieron para definir los planes para atender los daños y las emergencias a causa de las lluvias en la capital hondureña y otros municipios.

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), José Jorge Fortín, manifestó que los fondos serán gestionados por la Secretaría de Finanzas que tiene que identificar de dónde sacar los recursos.

Señaló que la Secretaría de Finanzas debe identificar los fondos nacionales, internacionales y de las instituciones del Estado para atender la emergencia con acompañamiento de la Secretaría de Transparencia.

La diputada Cano dijo que en representación de la bancada de su partido pidió ayer ante el presidente del Congreso Nacional no politizar esta emergencia. (RO)