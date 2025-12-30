Partido Nacional pide al CNE que escrutinio especial se transmita por YouTube y medios de comunicación

Tegucigalpa – El Partido Nacional pidió esta noche a las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), que lo que resta del escrutinio especial se transmita en directo por el canal de YouTube oficial del órgano electoral e igualmente por medios de comunicación.

La petición del Partido Nacional se basa “ante los reiterados y debidamente documentados actos de violencia protagonizados por miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) de otros partidos políticos”.

Asimismo, exigen que se garantice que la labor a desarrollarse esta noche y el día de mañana en el Centro Logístico Electoral (CLE).

“Esta medida es indispensable para dejar constancia pública de los hechos, asegurar la máxima transparencia del proceso y fortalecer la confianza ciudadana en el desarrollo de esta etapa crucial del proceso electoral”, explica el Partido Nacional en su petición.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, instruyó este lunes que inicie el escrutinio especial de 66 corporaciones municipales.

Esta noche se divulgó una carta de la consejera del CNE a la secretaria Telma Martínez señalando que se pronuncia a favor de realizar los escrutinios especiales conforme a las recomendaciones que esgrimen y el listado que lo acompañan en el informe del auditor externo. JS