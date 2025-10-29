Partido Nacional no asistirá a reunión convocada por Libre: “No más espectáculos ni payasadas”

Tegucigalpa- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, anunció que los diputados de esa institución política no participarán este miércoles en la reunión de jefes de bancada convocada por los congresistas del partido Libre, a quienes acusó de “apostarle al caos y al abuso del poder”.

“Ya fuimos claros: no más tiempo perdido, no más espectáculos, no más payasadas. Nuestra posición está definida, ya les manifestamos qué temas y dictámenes vamos a aprobar”, expresó Zambrano a través de sus redes sociales.

El parlamentario exigió que se convoque a una sesión ordinaria del Congreso Nacional, argumentando que el período de sesiones ordinarias se encuentra habilitado de noviembre a enero, por lo que —según dijo— la Comisión Permanente no puede entrar en funciones.

“Libre sigue apostándole al caos, al abuso y a atropellar la voluntad del pueblo hondureño. Pero hoy, la oposición política le ha puesto un alto”, señaló el jefe de bancada nacionalista.

Zambrano reiteró que el Partido Nacional continuará “defendiendo al país, al pueblo y a la democracia”, y afirmó que el próximo 30 de noviembre su institución política lo hará “con firmeza y responsabilidad”.

La decisión de la bancada azul profundiza las tensiones políticas en el Congreso Nacional, donde las diferencias entre las fuerzas opositoras y el oficialismo se mantienen marcadas en torno a la agenda legislativa y el papel que pueda jugar una potencial Comisión Permanente.LB