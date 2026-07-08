Partido Nacional llama al PL a presentar propuestas para reformas energéticas

Tegucigalpa- El primer secretario de la Junta Directiva del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional, Carlos Ledezma, aseguró que las reformas a la Ley del Sistema Energético representan una medida clave para rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al tiempo que rechazó las versiones que afirman que la iniciativa pretende privatizar la estatal.

-El parlamentario reiteró que la ENEE no se privatizará, la empresa seguira siendo del pueblo pero no se puede continuar perdiendo cifras millonarias.

El parlamentario afirmó que la bancada nacionalista no respaldará ninguna acción que implique la privatización de la ENEE y sostuvo que la empresa debe continuar siendo patrimonio del pueblo hondureño.

«Queremos manifestarle al pueblo hondureño que estas reformas energéticas son fundamentales para el país. En ningún momento la bancada del Partido Nacional se prestará para privatizar la ENEE. La ENEE es del pueblo hondureño y así debe continuar», declaró.

Ledezma cuestionó que algunos sectores políticos, particularmente el partido Libertad y Refundación (Libre), hayan señalado que el proyecto de ley abre la puerta a una privatización, calificando esas afirmaciones como «completamente falsas».

Seguidamente, el congresista hizo un llamado a todas las bancadas representadas en el Congreso Nacional, especialmente al Partido Liberal, para respaldar la iniciativa. Indicó que el jefe de bancada liberal, Jorge Cálix, solicitó tiempo para presentar observaciones y posibles modificaciones al proyecto, las cuales deberán ser remitidas a la comisión especial que preside el diputado Milton Puerto.

Según explicó, la intención es que las propuestas sean conocidas y analizadas antes de la reanudación de las sesiones legislativas, prevista para el 21 de julio, con el objetivo de agilizar la discusión y aprobación del tercer y último debate.

Ledezma señaló que hasta ahora no han recibido ninguna contrapropuesta formal por parte de la bancada liberal, aunque reiteró la disposición de analizar cualquier planteamiento que fortalezca la normativa.

Asimismo, destacó que el presidente, Tomás Zambrano, ha reiterado que se respetará la opinión de todos los diputados durante la discusión del proyecto.

El legislador advirtió que la situación financiera de la ENEE continúa deteriorándose y aseguró que la empresa registra pérdidas cercanas a 1,500 millones de lempiras mensuales, equivalentes a aproximadamente 16,000 millones de lempiras al año, cifra que calificó de insostenible.LB