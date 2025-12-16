Partido Nacional listo para iniciar escrutinio especial: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa– El Partido Nacional está listo para el inicio del escrutinio especial, dijo esta mañana el candidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya.

“Nuestra gente ya está desayunada, preparada y esperando de forma pacífica el inicio del escrutinio especial, para cumplir con su deber democrático y darle al país la paz y la tranquilidad que Honduras necesita”, posteó en sus redes sociales.

Juan Diego hizo un llamado respetuoso a los demás partidos políticos para unirse y sumarse, con responsabilidad y madurez democrática, al proceso «y avancemos juntos hacia la conclusión pacífica del ejercicio democrático».

Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), han hecho llamados para que las diferentes fuerzas políticas se sumen al escrutinio y avanzar con el proceso electoral.

Son más de dos mil 700 actas las que tienen inconsistencias de las cuales unas mil corresponden al nivel presidencial.

Para este día está previsto inicie el escrutinio especial en las instalaciones del CNE. IR